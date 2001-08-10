Новый уровень комфорта: Александрийский — место, где хочется жить!

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Описывая дом своей мечты, люди обычно называют несколько базовых качеств (уютный, надёжный, безопасный), но часто расходятся во всём остальном. Одним нравится динамичный ритм современных мегаполисов, другие предпочитают уединение в сельской глуши и близость с природой. Самые «продвинутые» умудряются совместить и то, и другое.

Клубный посёлок Александрийский строится для тех, кого интересует не только комфорт и удобство собственного жилища, но и возможность жить в экологически чистом районе. Небольшая охраняемая территория вмещает в себя 56 двухуровневых квартир с высокими потолками, панорамными окнами и видом на океан.

Местоположение и архитектура

Посёлок Александрийский находится в 15 минутах езды от центра города Находка, в одном из самых красивых уголков Приморского края. Когда-то здесь были золотые прииски, оставившие после себя несколько пресных водоёмов и экзотическое название — Золотари. Расположенные друг за другом таунхаусы ступенями сбегают вниз — прямо к широкому песчаному пляжу. А с террас открывается великолепный вид на море и каскад озёр.

Современная архитектура таунхаусов отлично вписываются в природный ландшафт. Отделка зданий имитирует местные материалы, а разбросанные тут и там островки зелени перекликаются с лесными рощицами вокруг клубного посёлка. Курортную атмосферу поддерживают зоны отдыха и скруглённые мощёные дорожки — здесь хочется замедлить темп и насладиться красотой природы и гармонией тщательно продуманных архитектурных форм.

Строительные материалы

Конструкция, материалы и отделка таунхаусов выбраны исходя из особенностей дальневосточного климата: частых изменений температуры зимой, сильных ветров и обильных осадков летом.

Все здания на территории клубного посёлка возведены из автоклавного газобетона. Этот материал обладает целым рядом замечательных потребительских свойств:

Автоклавный газобетон не даёт усадку и с течением времени лишь увеличивает свою прочность.

Это негорючий и жаропрочный материал, способный противостоять открытому огню в течение нескольких часов.

Стены из газобетона прекрасно аккумулируют тепло, снижая затраты владельцев на отопление и кондиционирование помещений.

Повышенная морозостойкость позволяет ему легко переносить колебания температуры и высокую влажность.

Благодаря пористой структуре автоклавный газобетон поглощает звуки гораздо лучше, чем дерево или кирпич.

Он абсолютно безопасен и не выделяет токсичных веществ даже во время пожара.

Дополнительную теплоизоляцию обеспечивает базальтовый утеплитель. Он защищает стены от зимних холодов, но в то же время пропускает лишнюю влагу, поддерживая оптимальный микроклимат внутри дома.

Механическую прочность и эстетическую привлекательность таунхаусам обеспечивают фиброцементные панели японского производства. Фасады, облицованные такими панелями, выдерживают жестокий мороз и аномальную жару, а специальное покрытие придаёт им устойчивость к ультрафиолету.

Но самое интересное качество этих панелей — функция самоочищения. Входящие в состав их покрытия частицы кварца притягивают к себе содержащуюся в атмосфере влагу и образуют тонкую водяную плёнку, на которую и оседают частицы пыли и грязи. Даже мелкий дождь легко смывает эти частицы, не оставляя никаких следов.

Особый шик посёлку придают панорамные окна, обращённые в сторону океанской бухты. Застеклённые фасады объединяют внешнее и внутреннее пространство, воплощая в себе саму идею клубного посёлка — сообщества людей, разделяющих общие ценности и в то же время уважающих уникальность друг друга.

Внутренняя планировка

Свободная внутренняя планировка позволяет обустроить свой дом в соответствии с собственными представлениями об эстетике и комфорте. Высота каждого этажа составляет 3 метра, а огромные витражные стёкла визуально расширяют пространство, наполняя его солнечным светом. Вы можете оформить роскошную современную студию, возвести стены и разделить квартиру на комнаты.

Каждая квартира в таунхаусе имеет выход на плоскую эксплуатируемую крышу. В тёплое время года там можно принимать солнечные ванны, заниматься гимнастикой или устраивать вечеринки под звёздами. Это отличное место для устройства маленького сада, астрологической обсерватории или детского бассейна.

Генеральный директор Александрийского Людмила Алехина считает открытые террасы с видом на океан огромным преимуществом клубного посёлка:

«В наше время собственный клочок земли — слишком дорогое удовольствие. Городские жители не жалеют сил на свои дачные участки, тратят много часов на дорогу и при этом часто обходятся без элементарных удобств. В нашем случае к эксплуатируемой террасе подведены все коммуникации, включая дополнительную комнату. На ней вы будете встречать рассветы и любоваться окрестностями и сможете устроить летнюю кухню, чтобы проводить на свежем воздухе как можно больше времени».

Инженерные системы

Инженерные системы призваны обеспечить ту самую «лёгкость бытия», о которой мы все так мечтаем. В клубном посёлке Александрийский предусмотрено всё до мелочей:

собственная электрическая сеть с тарификацией день/ночь,

электрический котёл в связке с циркуляционным насосом, отвечающим за эффективную работу системы отопления, и «тёплые полы», уложенные на подложку из пенополистирола,

система водоснабжения на базе нескольких скважин, с мощными насосами, фильтрами для очистки воды ,

система сбора дождевых вод, включающая фасадные ливнестоки и песколовки на задних двориках таунхаусов, а также дренажные системы на дорогах и парковках,

очистные сооружения,

круглосуточное видеонаблюдение и охрана посёлка.

Уборкой общественных территорий и решением всех вопросов, связанных с инженерными коммуникациями, занимается управляющая компания. Она же обеспечивает очистку дорог, вывоз мусора и уход за зелёными насаждениями.

Инфраструктура

Инфрастуктура посёлка включает в себя детские и спортивные площадки, несколько парковых зон, небольшой пруд с золотистыми карпами, прогулочные дорожки и собственный пляж. На набережной строится общественный центр, в состав которого войдут тренажёрный зал, баня и сауна, частный детский сад, а также ресторан с видом на залив. В 50 метрах от клубного посёлка строится мини-маркет, для удобства жителей.

Все дороги в Александрийском — односторонние, для резидентов и гостей посёлка предусмотрены вместительные парковки, по периметру расположены три контрольно-пропускных пункта. По желанию к системе безопасности можно подключить любой таунхаус.

Купить дом в Находке в клубном посёлке Александрийский можно в рассрочку от застройщика (сроком до одного года) или через банковскую ипотеку.