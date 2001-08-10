Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На поддержание чистоты в квартире уходит много усилий и времени. И если на регулярную уборку ресурсы чаще всего находятся, то за генеральную берутся далеко не все. Но если ей пренебрегать, то с каждым разом будет все труднее наводить идеальную чистоту, особенно в труднодоступных местах. Не пора ли обратиться к профессиональным помощникам?

Преимущества клининга

Рекомендуется делать генеральную уборку не реже двух раз в год. Представьте, сколько вашего времени это отнимает. А теперь посчитайте, сколько стоит генеральная уборка квартиры с помощью клининговой компании, и вы убедитесь в том, что это стоит своих денег. Вот и другие плюсы:

Специальный инвентарь, например, мощный пылесос и пароочиститель. Это профессиональная техника, делающая уборку качественной и эффективной – она найдется не в каждом доме. Профессиональные моющие средства. Клининговые компании располагают большим ассортиментом бытовой химии, и работники подберут ее индивидуально для каждой поверхности. Дерево, алюминий и другие деликатные материалы не будут испорчены. Опытные сотрудники. Они точно знают, с чего нужно начать генеральную уборку и в какой последовательности производить действия, чтобы сделать все как можно эффективнее. Работа на результат. Когда человек делает уборку сам, он может что-то случайно пропустить или разрешить себе сделать это в другой раз. Сотрудникам клининговой компании важно добиться определенного результата, за который заплатил заказчик, поэтому будут сделаны все работы.

Особенно выгодно заказывать услуги генеральной уборки после ремонта. Только представьте количество строительного мусора, который вам нужно вынести, и пыль, покрывающую все поверхности толстым слоем. Здесь без профессионалов не обойтись.

Что входит в профессиональную генеральную уборку

Порядок уборки определяется степенью загрязнения квартиры и вашими пожеланиями. Клинеры не только моют и чистят – они застелят постели, наведут порядок в шкафах и погладят белье. Вот что подразумевает генеральная уборка:

удаление пыли и загрязнений со всех поверхностей, в том числе со стен, карнизов и верхней части шкафов;

мытье зеркал, посуды, люстр, окон и балконных стекол;

чистка ковров и мебели;

мытье пола;

вынос мусора;

чистка всей сантехники, кафеля бытовой техники и другое.

Вы также можете добавить к услугам дезинфекцию специальными безвредными средствами. Обрабатываются дверные ручки, выключатели, смесители, кнопка смыва и сиденье унитаза. Это поможет избавиться от неприятного запаха и обеспечить защиту от вирусов, бактерий, микробов и грибка.

Услугами клининга давно пользуются не только юридические лица, но и обычные люди. Сэкономьте свое время, заказав генеральную уборку, после которой станет проще поддерживать порядок самостоятельно. Доверьте это команде профессионалов, а сами займитесь любимым делом.