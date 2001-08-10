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Уникальный СПА-комплекс в парк-отеле "Солнечный"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего в 50 километрах к северу от Москвы расположился настоящий оазис чистого воздуха и нетронутой природы. Среди густых хвойных лесов находится парк-отель "Солнечный", где с комфортом можно провести праздники, выходные, отпуск.
Отдых на лоне природы
Территория парк-отеля составляет 100 гектаров, с одной стороны к ней примыкают великолепные Живагинские пруды. Хвойные деревья насыщают чистейший воздух целебными эфирными маслами. Даже простая прогулка здесь превращается в оздоровительную процедуру и зимой, и летом. Гости парк-отеля проживают в комфортабельных шале, обстановка в номерах выдержана в экологичном стиле. Вся мебель и отделка выполнены из натурального дерева. В "Солнечном" есть комнаты для тех, кто предпочитает отдыхать в одиночку, а также просторные номера для большой семьи или компании, можно арендовать и коттедж.
Всё для семейного отдыха и не только
Отдых в парк-отеле устроен по принципу "всё включено", что особенно удобно для семейного отдыха с детьми. Маленькие постояльцы могут порезвиться в детском развлекательном комплексе, поиграть в автоматы, погулять на специальной площадке, покататься с горки или на катке. Аниматоры никому не дадут скучать. Гостям парк-отеля предлагается трёхразовое питание по системе шведский стол. Разыгравшийся аппетит можно утолить в течение целого дня, когда подаются выпечка, фрукты, горячие и прохладительные напитки, включая алкогольные. Вечер можно провести в ресторане, гриль-баре или суши-баре. А конференц-залы, оборудованные по последнему слову техники, позволят провести деловые мероприятия и маленькой компании, и крупной корпорации.
Комплекс здоровья и красоты
В парк-отеле "Солнечный" работает самый большой в Подмосковье СПА комплекс с 10 бассейнами и 17 термальными зонами, пользование которыми входит в стоимость проживания. Различные бани и сауны позволят восстановить силы, избавиться от стресса, повысить тонус мышц, укрепить иммунитет. Соляная комната окажет благотворное влияние на органы дыхания, состояние кожи, сердечно-сосудистую систему. Травяная сауна дополнит свое целебное действие ароматерапевтическим эффектом.
Оригинальные СПА-процедуры
В СПА-комплексе можно посетить кофейную и сенную сауны, хамам, кело-баню, а также снежный домик для хладотерапии и много других полезных и оригинальных процедур. Большой открытый бассейн с тёплой водой дает возможность круглый год плавать на свежем воздухе. Крытый бассейн с панорамными окнами позволит насладиться удивительными видами во время заплыва. В СПА также работают спортивный комплекс, бьюти зона, фито-бар.
Официальный сайт парк-отеля предлагает бронирование онлайн номеров и коттеджей. Отдых в "Солнечном" даст отличный заряд здоровья, бодрости и хорошего настроения в любое время года.
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