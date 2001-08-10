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Огнестойкие перегородки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Огнезащитные перегородки считаются одним из самых простых и надежных способов существенно повысить противопожарную безопасность зданий и сооружений. В этой статье мы разберемся, что это такое, как устроены подобные перегородки, из каких материалов их делают и какие типы перегородок существуют.
Что такое огнезащитная перегородка?
Огнестойкая изоляционная перегородка — это конструкция, которая препятствует распространению огня и дыма во время пожара в рамках одного этажа.
Именно в этом заключается основное отличие данных конструкций от огнезащитных стен, которые проходят по всей высоте здания и не дают пламени распространяться в рамках нескольких этажей, а также перекидываться на соседние сооружения.
Где используются огнезащитные перегородки?
Огнестойкие перегородки встречаются в самых разных зданиях, например, в бизнес-центрах, торговых центрах, жилых домах, отелях и многих других местах. Особенно актуальны они там, где помещения отличаются большой площадью. Такие перегородки позволяют разделять помещения и замедлять распространения огня, а также давать возможностью людям эвакуироваться без ущерба для здоровья.
Разновидности противопожарных перегородок
Огнезащитные перегородки бывают двух типов:
- El 45 — перегородка первого типа, она задерживает распространение огня по помещению на протяжении 45 минут;
- El 15 — второго типа, она, соответственно, способна выполнять свою функцию на протяжении 15 минут.
Многие современные огнестойкие перегородки выполнены их материалов, способных противостоять огню намного дольше, например, два часа. В этом случае они все равно относятся к группе первого типа, хотя на практике, конечно же, они более надежны.
Какие материалы используются для сооружения огнезащитных перегородок и как они устроены?
Противопожарные перегородки, как правило, делают из современных, надежных огнестойких плит. Например, для этих целей идеально подходит силикат кальция. Это такие бренды, как «ИзолМакс», SuperIzol, Silca и т.д.
Расчет необходимой толщины проводится индивидуально для каждого конкретного проекта. Перегородка может состоять из нескольких слоев материала, в том числе с наличием воздушной прослойки, которая формируется за счет использования специальных профилей.
Плиты крепятся к обрабатываемой поверхности и друг к другу с помощью специальных огнестойких клеящих смесей, либо с помощью шурупов, в этом случае их нужно заглублять и прикрывать керамическими заглушками.
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