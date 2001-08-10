Хорошая мебель для ванной: какая она
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выбор хорошей мебели для ванной комнаты не менее важное занятие, чем подбор сантехники, отделочных материалов и коммуникаций. Важно учесть ряд нюансов, чтобы дизайн и в целом вся обстановка была практичной и комфортной. Шкафы и тумбы могут как загромоздить пространство и ухудшить внешний вид ванной, так и стать компактным решением для малогабаритной комнаты. Именно поэтому советами по выбору мебели пренебрегать не нужно, ведь они могут быть действительно полезными для будущей ванной мечты.
На что обратить внимание при выборе мебели для ванной комнаты
Первоначально нужно распланировать, какая именно мебель оптимально подойдет по размерам помещения. Часто именно ограничения в пространстве заставляют корректировать дизайн, искать решения для практичного использования каждого участка. Для этого можно использовать следующие приемы:
- Монтирование шкафа под раковиной. Он закроет сантехнические узлы, может быть использован для хранения различных атрибутов.
- Навесные полки, шкафчики. Они помогают сэкономить пространство, но важно не делать их в большом количестве.
- Использование углов. Выпускается специальная угловая мебель, она функциональна и не занимает много места.
В больших ванных комнатах фантазия может быть неограничена, но и о рациональном применении площади также не стоит забывать.
Материалы для мебели, установленной ванной
Условия в ванной комнате предполагают постоянную влажность, периодические перепады температур. Чтобы тумбы, шкафчики и полки сохранили внешний вид и целостность, нужно выбирать изделия из следующих материалов:
ü Пластик. Если не будет механических нагрузок, ударов, то мебель сохраниться не один год. С влагой не взаимодействует, удобна в очищении.
ü ДСП и ДВП. Несмотря на деревянную основу, специальные пропитки и покрытия позволяют нейтрализовать воздействие влаги, увеличить средний срок службы.
ü Металл. Используется преимущественно для полок, держателей.
ü Стекло. Не отличается практичностью, хотя является оригинальным дизайнерским решением. Необходимо постоянно чистить поверхности, содержимое шкафчика остается заметным, что не всегда смотрится привлекательно.
Ознакомиться с характеристиками материала можно у производителя. После оценки плюсов и минусов можно уже определяться с выбором.
Важные советы по выбору хорошей мебели для ванной
При обустройстве ванной комнаты рекомендуется учитывать следующие рекомендации:
- Цвет и текстура поверхностей мебели должна совпадать с общей стилистикой, например, сантехники или стен.
- Мебель должна располагаться таким образом, что оставалось как можно больше свободного пространства. Проектированием можно заняться самостоятельно или обратиться к специалисту.
- Кроме внешнего исполнения, важно учитывать эксплуатационные характеристики мебели, в частности, стойкость поверхностей к внешним воздействиям, особенно влаги.
- Монтаж мебели и сантехники лучше доверить мастерам, если нет опыта подобных работ.
Хорошая мебель в ванной для каждого своя, так как важно не только учитывать рекомендации по правильному выбору изделий, но и принимать во внимание индивидуальные потребности, стилистические предпочтения.
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