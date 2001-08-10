Стремянка - особенности выбора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Покупка стремянки должна быть продуманной - конструкцию выбирают на долгий период. Они часто становятся неотъемлемыми при осуществлении работ в быту, на строительных площадках. Поскольку важно купить стремянку, которая подходит для выполнения определенного задания и безопасную, при выборе стоит учесть ряд критериев. Грамотный подход к покупке положительно скажется на комфортном использовании товара длительный период.

Критерии подбора

Покупая стремянку, стоит учесть нюансы:

Место эксплуатации и хранения покупки. Если это помещение закрытого типа, допускается выбирать любой вид. Для применения же на открытых участках лучше взять товар из материала, стойкого к воздействию влаги и другим внешним факторам.

Виды планируемых работ. Если конструкция эксплуатируется электриком для проведения работ, на ней должны быть изотермические накладки. Конструкции могут оборудовать рифлеными накладками, антискользящей поверхностью и другими элементами.

Определяясь с весом модели учесть, как часто, на какие расстояния ее будут перемещать.

Высота запланированных работ. Чтобы определить параметры лестницы, стоит уяснить наивысшую точку, на которой будут проводится работы. В данном случае также продумать какую лестницу выбрать. Для бытовых работ обычно используется стремянка 4 ступени (https://hailo.moscow/magazin/folder/4-stupeni/).

Вес работников, которые ее применяют. Учитывать, что на ступенях могут располагать инструменты, рабочие растворы и другие предметы.

Степень транспортабельности; фактор особенно важен, если в планах приобретенную конструкцию использовать в быту. Учесть практичность применения, сколько места она занимает при хранении.

При выборе лестницы также учесть правила фиксирования рабочего участка, наличие ремней защиты от внезапного складывания (если они предусмотрены изначально конструкцией). Учесть ширину ступеней, отсутствие даже минимальных признаков деформации.

Классификации моделей

Выбирая стремянку Hailo или конструкцию другого производителя, учитывать, что выделяют несколько их классификаций.

Используемый материал

Стремянки из металла самые прочные, износостойкие. В основном применяются для профессиональных видов работ. На них часто заметны неэстетичные соединительные сварные швы, со временем проявляются следы коррозии.

Пластиковые; наиболее доступные, обычно предусмотрены для эксплуатации в домашних условиях, выдерживают небольшой вес.

Стремянки из дерева предусмотрены для использования, хранения только в помещениях закрытого типа. Они быстро рассыхаются или поддаются гниению (в зависимости от условий хранения, применения). Дополнительно стоит пропитать лаковым составом.

Комбинированные варианты (произведены из 2-3 видов материала). Чаще всего сочетают дерево-металл, пластик-металл. Из метала формируют опорные стойки, а пластик и дерево в основном используют для обустройства ступеней.

Тип конструкции

Учитывая тип конструкции, стоит выделить популярные модели:

Лестницы приставного типа; самый часто используемый вариант. Для бытового применения она может быть создана и дома. Обычно они отличаются легкостью, мобильностью. Не всегда их удобно эксплуатировать, может быть неустойчивой.

Варианты с опорами. Чаще используются для проведения работ в быту, обычно выдерживают вес не более 150 кг. Самым прочными такие стремянки будут из стали или алюминия (последний вариант отличается небольшим весом).

Модели телескопического типа; выдвижные конструкции. Обладают большими функциональными характеристиками, прочностью, отличаются надежностью, мобильностью. В зависимости от параметров и используемого материала они могут применяться в быту, профессионалами. Производителями предложены в основном одно- или двухсекционными моделями. Высота первых; до 3,8 м, вторых – до 5 метров.

Лестницы-трансформеры универсальные. Обычно производителем предложены из алюминия или металла (первые модели более популярны из-за небольшого веса, прочности, устойчивости к коррозии).

Высота стремянок

Такой показатель у разных моделей разный. Лестницы подбирают, учитывая рост специалиста, высоту, на которой проводится работа. Для профессионального применения обычно используют стремянки на 2-3 секции, рабочая высота которых от 6 до 10 метров.

В зависимости от правил эксплуатации

Для выполнения сложных работ. Выдерживают вес работников и груз, который на них будут размещать от 120 кг. Обычно используются для осуществления работ монтажного или строительного типа. Изготовлены из прочных сплавов, которые прошли испытательные проверки.

Бытовые. На них не продуманы дополнительные усилительные элементы, они легче профессиональных моделей. Такие лестницы не рассчитаны на частое применение и могут выдерживать вес до 100 кг.