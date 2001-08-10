Тихоокеанское
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11:37, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Где купить оригинальную профессиональную косметику по доступным ценам: сайт магазина Beautis

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профессиональная косметика гораздо эффективнее обычных средств. Но ее применение до недавнего времени требовало особых навыков. Сегодня действенные бьюти-препараты для собственного использования и для салонов красоты можно купить в интернет-магазине Beautis. Здесь всегда доступные цены и качественные товары.

На сайте представлена продукция мировых брендов. Все средства сертифицированы, что гарантирует их оригинальное происхождение и безопасность. Штат укомплектован опытными консультантами, которые предоставят полную информацию о товарной линейке премиальных брендов. Благодаря такому подходу интернет-магазин косметики Beautis https://beautis.com.ua/ реализует косметические продукты, максимально полно отвечающие запросам потребителей.

Шесть причин стать клиентом компании

Сотрудничество с интернет-магазином Beautis имеет сразу несколько преимуществ:

  • Гарантия качества продукции. Компания получает косметику напрямую от официальных дистрибьюторов, что сводит к минимуму риск приобретения подделки. Такой подход позволяет экономить средства, ведь стоимость товара свободна от надбавок посредников.

  • Широкий выбор косметики. На сайте представлен обширный перечень товаров для ухода за лицом, телом и волосами. Разнообразие ценовых предложений позволяет каждому подобрать эффективное средство, соответствующее его финансовым возможностям.

  • Экологическая составляющая. Для доставки заказов используется тара, выполненная из натуральных материалов, которые разлагаются в природе.

  • Индивидуальный подход. Все консультанты проходят специальное обучение, в процессе которого знакомятся с товарной линейкой брендов. Такой подход позволяет рекомендовать средства, оптимально отвечающие потребностям клиента.

  • Соблюдение условий хранения косметики. Это исключает отправку испорченной или просроченной продукции.

  • Экономия времени. Оперативная обработка заявок гарантирует получение заказа в рекордно короткие сроки.

Дополнительный плюс – наличие нескольких способов оплаты. Деньги можно перевести онлайн, использовать для перевода банковскую карту или рассчитаться после получения заказа.

Доставка осуществляется надежной транспортной компанией Новая Почта. Заказ можно получить в отделении или почтомате. Также можно воспользоваться услугами курьерской доставки. Клиентам из Харькова доступен самовывоз.

Как получить скидку

Авторизованным клиентам интернет-магазина Beautis гарантированы скидки. Для получения доступа к льготным условиям приобретения продукции достаточно пройти регистрацию на сайте. Новые клиенты автоматически получают 10% скидку на первый заказ. В дальнейшем ее размер определяется, исходя из общей суммы покупок:

  • 3% – до 5000 грн;

  • 5% – от 5 000 до 15 000;

  • 10% – от 15 000 гривен.

Бонусы начисляются по факту оплаты заказа. Один бонус равен одной гривне. Их можно использовать для частичной или полной оплаты за товар.

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