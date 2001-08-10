Где купить оригинальную профессиональную косметику по доступным ценам: сайт магазина Beautis

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профессиональная косметика гораздо эффективнее обычных средств. Но ее применение до недавнего времени требовало особых навыков. Сегодня действенные бьюти-препараты для собственного использования и для салонов красоты можно купить в интернет-магазине Beautis. Здесь всегда доступные цены и качественные товары.

На сайте представлена продукция мировых брендов. Все средства сертифицированы, что гарантирует их оригинальное происхождение и безопасность. Штат укомплектован опытными консультантами, которые предоставят полную информацию о товарной линейке премиальных брендов. Благодаря такому подходу интернет-магазин косметики Beautis https://beautis.com.ua/ реализует косметические продукты, максимально полно отвечающие запросам потребителей.

Шесть причин стать клиентом компании

Сотрудничество с интернет-магазином Beautis имеет сразу несколько преимуществ:

Гарантия качества продукции. Компания получает косметику напрямую от официальных дистрибьюторов, что сводит к минимуму риск приобретения подделки. Такой подход позволяет экономить средства, ведь стоимость товара свободна от надбавок посредников.

Широкий выбор косметики. На сайте представлен обширный перечень товаров для ухода за лицом, телом и волосами. Разнообразие ценовых предложений позволяет каждому подобрать эффективное средство, соответствующее его финансовым возможностям.

Экологическая составляющая. Для доставки заказов используется тара, выполненная из натуральных материалов, которые разлагаются в природе.

Индивидуальный подход. Все консультанты проходят специальное обучение, в процессе которого знакомятся с товарной линейкой брендов. Такой подход позволяет рекомендовать средства, оптимально отвечающие потребностям клиента.

Соблюдение условий хранения косметики. Это исключает отправку испорченной или просроченной продукции.

Экономия времени. Оперативная обработка заявок гарантирует получение заказа в рекордно короткие сроки.

Дополнительный плюс – наличие нескольких способов оплаты. Деньги можно перевести онлайн, использовать для перевода банковскую карту или рассчитаться после получения заказа.

Доставка осуществляется надежной транспортной компанией Новая Почта. Заказ можно получить в отделении или почтомате. Также можно воспользоваться услугами курьерской доставки. Клиентам из Харькова доступен самовывоз.

Как получить скидку

Авторизованным клиентам интернет-магазина Beautis гарантированы скидки. Для получения доступа к льготным условиям приобретения продукции достаточно пройти регистрацию на сайте. Новые клиенты автоматически получают 10% скидку на первый заказ. В дальнейшем ее размер определяется, исходя из общей суммы покупок:

3% – до 5000 грн;

5% – от 5 000 до 15 000;

10% – от 15 000 гривен.

Бонусы начисляются по факту оплаты заказа. Один бонус равен одной гривне. Их можно использовать для частичной или полной оплаты за товар.