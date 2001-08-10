Тихоокеанское
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11:35, | Разнообразные статьи на актуальные темы

БЦ Виктори Плаза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двадцатиэтажный деловой комплекс Виктори Плаза построен в 2008 году. На сегодня он объединяет успешные российские компании, которым нравится иметь престижные и просторные офисы.

Популярность БЦ Виктори Плаза объясняется удобным расположением – прямым выездом на Ленинградское и Волоколамское шоссе. Из панорамных окон виден Ленинградский проспект. Арендаторы наслаждаются развитой инфраструктурой САО Москвы. Недалеко от БЦ работают фитнес-центры, банки, супермаркеты, рестораны и кафе.

Если приезжаете на работу на машине, можете оставить транспортное средство на оборудованной и охраняемой стоянке. Сотрудники без личного автомобиля выходят на станции метро «Аэропорт» и 2-3 минуты идут к БЦ пешком.

Снаружи здание Виктори Плаза выглядит, как полукруглая башня, но внутри оно поражает воображение качественной отделкой в светлых тонах. Чтобы сотрудники легко поднимались на верхние этажи, работают вместительные пассажирские лифты. Если возникнет возгорание в здании, активируется система пожаротушения. Помимо нее в здании есть приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование воздуха, круглосуточная охрана. Чтобы войти в бизнес-центр Виктори Плаза, нужно предъявить пропуск.

Аренда офисов в БЦ Виктори Плаза

Договаривайтесь об аренде офисов смешанной или открытой планировки в современном бизнес-центре класса В+. В наличии свободные пространства любой площади. Можете организовать работу целой компании или создать рабочие места для сотрудников нескольких отделов.

Большинство офисов в БЦ Виктори Плаза сдается с отделкой. Это позволяет арендаторам не тратить время и усилия на выполнение ремонта в корпоративных цветах. Для отделки выбраны качественные материалы в светлых тонах, которые подходят всем компаниям.

Почему арендаторы выбирают Виктори Плаза?

  • просторные офисные помещения класса В+;
  • столовая, банк, курьерская служба прямо в здании;
  • приятная температура во всех помещениях БЦ;
  • круглосуточное видеонаблюдение за территорией;
  • несколько операторов телефонии и интернета.

Выбирайте БЦ Виктори Плаза, чтобы позволить своей компании расположиться в отличном месте! Обеспечивайте офисных сотрудников комфортными рабочими местами, заняв помещение с хорошим естественным освещением, продуманной вентиляцией и постоянным кондиционированием воздуха. Открывайте для себя безграничные возможности привлечения клиентов и новых партнеров.

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