БЦ Виктори Плаза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двадцатиэтажный деловой комплекс Виктори Плаза построен в 2008 году. На сегодня он объединяет успешные российские компании, которым нравится иметь престижные и просторные офисы.
Популярность БЦ Виктори Плаза объясняется удобным расположением – прямым выездом на Ленинградское и Волоколамское шоссе. Из панорамных окон виден Ленинградский проспект. Арендаторы наслаждаются развитой инфраструктурой САО Москвы. Недалеко от БЦ работают фитнес-центры, банки, супермаркеты, рестораны и кафе.
Если приезжаете на работу на машине, можете оставить транспортное средство на оборудованной и охраняемой стоянке. Сотрудники без личного автомобиля выходят на станции метро «Аэропорт» и 2-3 минуты идут к БЦ пешком.
Снаружи здание Виктори Плаза выглядит, как полукруглая башня, но внутри оно поражает воображение качественной отделкой в светлых тонах. Чтобы сотрудники легко поднимались на верхние этажи, работают вместительные пассажирские лифты. Если возникнет возгорание в здании, активируется система пожаротушения. Помимо нее в здании есть приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование воздуха, круглосуточная охрана. Чтобы войти в бизнес-центр Виктори Плаза, нужно предъявить пропуск.
Аренда офисов в БЦ Виктори Плаза
Договаривайтесь об аренде офисов смешанной или открытой планировки в современном бизнес-центре класса В+. В наличии свободные пространства любой площади. Можете организовать работу целой компании или создать рабочие места для сотрудников нескольких отделов.
Большинство офисов в БЦ Виктори Плаза сдается с отделкой. Это позволяет арендаторам не тратить время и усилия на выполнение ремонта в корпоративных цветах. Для отделки выбраны качественные материалы в светлых тонах, которые подходят всем компаниям.
Почему арендаторы выбирают Виктори Плаза?
- просторные офисные помещения класса В+;
- столовая, банк, курьерская служба прямо в здании;
- приятная температура во всех помещениях БЦ;
- круглосуточное видеонаблюдение за территорией;
- несколько операторов телефонии и интернета.
Выбирайте БЦ Виктори Плаза, чтобы позволить своей компании расположиться в отличном месте! Обеспечивайте офисных сотрудников комфортными рабочими местами, заняв помещение с хорошим естественным освещением, продуманной вентиляцией и постоянным кондиционированием воздуха. Открывайте для себя безграничные возможности привлечения клиентов и новых партнеров.
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