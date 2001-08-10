Курс доллара и причины его колебания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Несмотря на все перипетии и проблемы в США, доллар остается мировой резервной валютой. А одним из важнейших инструментов для измерения состояния экономики, выступает курс доллара к национальной валюте. В России за последние 8 лет, рубль упал по отношению к американским деньгам в 2,5 раза и падение продолжается, хотя существенно замедлилось. Рубль то теряет позиции, то отыгрывает их в течение нескольких дней. Многие россияне предпочитают держать сбережения именно в долларах, что характерно для большинства стран мира.
Самая актуальная информация о долларе
Котировки на валютном рынке имеют огромное значение для международных компаний, да и обычные люди каждый день интересуются ситуацией. Для удобства мониторинга рекомендуется использовать сайт https://dollarinfo.ru/, где можно ознакомиться с актуальным курсом доллара. Также есть возможность осуществить поиск банков, которые предлагают наиболее выгодный вариант для покупки или продажи американской валюты. Здесь представлена аналитика, видна динамика изменения стоимости за любой период времени.
Факторы, влияющие на курс валюты
Аналитики пока не рискуют делать долгосрочные прогнозы относительно дальнейшей судьбы российского рубля. На курс национальной валюты решающее значение оказывают такие факторы:
- цена на нефть;
- уровень инфляции;
- геополитическая обстановка;
- ключевая кредитная ставка ЦБ;
- состояние мировой экономики.
Последний пункт скорее привязан к нынешней ситуации с коронавирусом, российские реалии в большей степени отражают положение дел и в экономике других стран.
До 2014 года курс рубля был привязан к стоимости нефти. После того как цены на "черное золото" обрушились, потянули они вниз и национальную российскую валюту. Поэтому власти перешли к плавающему курсу, хотя полезные ископаемые продолжают быть важным фактором формирования стоимости валюты. Ключевая роль на данный момент принадлежит геополитике. Отношения с коллективным Западом достигли пика напряженности, существует вероятность военного конфликта на Украине, что продолжает укреплять позиции доллара. Очень много зависит от того, сумеют ли США и РФ договориться о гарантиях безопасности.
Курс доллара оказывает прямое влияние на экономическую жизнь страны. Поэтому знать актуальные цифры нужно не только экономистам, но и обычным гражданам. Особенно если они имеют дело с валютой. Проще всего следить за изменениями на специализированных интернет-ресурсах.
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