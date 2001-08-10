Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При строительстве любого здания проводятся предварительно геологические изыскания. Одна из главных целей – определение залегания уровня грунтовых вод и возможность возведения на данном участке объекта недвижимости. Там где уровень допустимый, выдаются рекомендации относительно дополнительной защиты здания, в первую очередь это касается фундамента и цокольного этажа. Оптимальным вариантом является гидроизоляция, способная решить проблему повышенной влажности и подтоплений грунтовыми водами.

Варианты исполнения гидроизоляции

Выпускается гидроизоляция для фундамента в разном исполнении. Наиболее популярны материалы:

проникающие;

оклеечные;

наплавляемые;

мембранные.

Лучше выполнять работы во время строительства, так гораздо проще обработать фундамент со всех сторон. Если проблемы возникли в здании, которое уже долгое время эксплуатируется, придется потрудиться, чтобы добраться до самой нижней части объекта. Качественная изоляция не только предотвратит затопление подвала, она также остановит разрушение стен цокольного этажа и образование плесени с грибком.

Универсальность материала Унифлекс

На рынке представлен большой выбор материалов, по мнению большинства экспертов гидроизоляция Унифлекс является одним из наиболее предпочтительных вариантов. Это универсальное решение, которое призвано защищать разные строительные конструкции, включая и кровлю здания. Высокие технические характеристики обеспечиваются за счет многослойной структуры. Унифлекс состоит из стекловолокнистой ткани, битумно-полимерного состава и фольги с полимерной пленкой.

Достоинства изоляции

Еще одно достоинство материала – невосприимчивость к низким температурам. Изоляция не разрушается на морозе, сохраняет свои свойства и при значительном повышении температуры. Не страшны Унифлекс даже агрессивные химические соединения, не говоря уже про обычные погодные осадки. Материал может похвастаться длительным сроком эксплуатации, который составляет около четверти века. Монтаж и укладка гидроизоляции не требуют привлечения большого количества специалистов. Также не предусмотрено использование специального оборудования.

Вопросы защиты здания от воды и влаги являются очень важными. Даже если нет видимых угроз, стоит задуматься о дополнительной гидроизоляции строительных конструкций. Выполнить эти работы просто, а выгоды переоценить сложно.