Пластиковые и металлопластиковые окна от «Алиас-Днепр»: основные отличия и особенности систем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Устаревшие деревянные рамы сегодня многие стараются заменить на более современные конструкции. Заказать металлопластиковые или пластиковые окна https://www.alias.dp.ua/ в Днепре по выгодным ценам можно в компании «Алиас-Днепр». Специалисты осуществляют изготовление, доставку и монтаж под ключ. Однако заранее стоит изучить основные отличия и особенности подобных конструкций.

Окна из пластика и металлопластика: основные понятия

Стеклопакеты двух типов имеют немало общего. Однако пластиковые и металлопластиковые системы также имеют много существенных отличий, которые важно учитывать при выборе оптимального решения для себя.

Первый вариант производится из поливинихлорида (ПВХ). Окно имеет несколько слоев, герметично расположенных в раме. Такая конструкция обеспечивает качественную тепло- и звукоизоляцию. Стеклопакеты этого типа являются универсальным решением для жилых и коммерческих помещений. Окна сочетаются с разными стилями интерьеров, обеспечивают комфортную среду.

Металлопластиковые системы имеют все достоинства конструкций из ПВХ. Однако у них есть свои отличительные особенности. Стеклопакеты имеют дополнительный металлический каркас, который является основой окна. В результате конструкция получает увеличенную прочность и надежность. В плане эксплуатации металлопластиковые системы более долговечные.

Области применения и различия

Тем, кто проживает в суровых климатических условиях, стоит рассмотреть металлопластиковые окна. Для них характерен повышенный запас прочности за счет дополнительного армирующего слоя. Усиленный профиль лучше противостоит порывистому ветру. Специалисты также рекомендуют металлопластиковые стеклопакеты монтировать на верхних этажах жилых и коммерческих зданий.

Пластиковые окна – универсальное решение для домов, коттеджей и квартир. Это популярное и доступное для всех решение.

Основные отличия:

ПВХ системы менее прочные, чем металлические аналоги;

срок эксплуатации армированного стеклопакета может достигать 50 лет (в 1,5-2 раза больше, чем пластикового);

конструкции из ПВХ отличаются более низкой стоимостью и простым обслуживанием.

Купить металлопластиковые или пластиковые окна по выгодным ценам можно в компании «Алиас-Днепр». Специалисты имеют большой опыт работы, осуществляют доставку и монтаж. На все конструкции предоставляется гарантия. Получить подробную информацию или оформить заявку на проведение замеров можно онлайн или по телефону у менеджеров компании в рабочее время.