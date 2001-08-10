Часто задаваемые вопросы о битумной мастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В процессе строительства и ремонта наступает момент, когда нужно задуматься о гидроизоляции. Часто на помощь мастерам приходит мастика гидроизоляционная битумная. Но при ее применении у многих возникают вопросы. Узнать больше вы сможете на сайте компании “GEODOR”.

Что такое гидроизоляционная битумная мастика

Для начала следует разобрать что это за материал и для чего он нужен. В первую очередь битумная мастика была разработана, чтобы заменить горячий битум. Для создания данного материала используется черная смола и дополнительные разнообразные присадки, которые придают мастике те или иные свойства.

В первую очередь самое широкое применение получила кровельная мастика. Ее используют для защиты кровли от воздействия влаги. Помимо мастики для кровли, существует изоляционная мастика. Она применяется для изоляции стыков и защиты фундамента от разрушения под воздействием внешних факторов.

Помимо основной сферы применения битумная мастика Технониколь может применяться для организации водоемов, которые созданы человеком, для бассейнов, для трубопроводов и трасс. Мастику применяют также для приклеивания различных кровельных материалов и битумной черепицы. С помощью некоторых видов битумной мастики производят обработку деревянных и других поверхностей для защиты от влияния влаги.

Вопросы про гидроизоляционную мастику

Первый вопрос — как выбрать гидроизоляционную битумную мастику? Для этого следует учесть несколько важных факторов:

область использования (кровля, фундамент);

температурные показатели применения;

способ нанесения (горячий или холодный);

надежность производителя (Технониколь, BauGut).

Иногда возникает вопрос о разведении битумной мастики, чтобы изменить ее вязкость. На самом деле гидроизоляционная смесь не требует дополнительного разжижения, так как ее консистенция оптимальна для нанесения. Если все же такая необходимость возникла, ни в коем случае не используйте солярку, так вы приведете состав в негодность. После решения вопроса с консистенцией материала, возникает потребность в его нанесении. Чем проводить данную манипуляцию? Тут выбор способов огромный: кисти с натуральным ворсом, натуральные валики, наливной способ с дальнейшим выравниванием и другие. все зависит от выбранной мастики.

Одним из самых важных вопросов можно назвать выбор продавца. Где купить битумную мастику для гидроизоляции? Очень важно выбрать проверенного поставщика, который реализует оригинальную качественную продукцию. Одним из таких продавцов является магазин Geodor.



Ответы на эти частые вопросы помогут выбрать качественную и надежную мастику для гидроизоляции.