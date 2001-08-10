13:52, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Что нужно знать об автомобильных компрессорах, чтобы сделать правильный выбор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компрессор – надежный помощник любого автомобилиста. С его помощью можно подкачать шины, измерить давление в них, продуть засорившиеся системы и даже подключить пневматически инструмент для ремонтных работ, если позволяет мощность. Чтобы грамотно выбрать и купить автомобильный компрессор, нужно разобраться в том, какие типы устройств существуют, чем они отличаются и какие характеристики являются ключевыми.
Виды компрессоров по способу нагнетания воздуха
- Мембранный. Для нагнетания используется резиновая мембрана, которая позволяет нагнетать небольшое давление, и существенно облегчает конструкцию устройства. Так как в конструкции нет трущихся частей, компрессор имеет большой срок службы, однако нужно помнить, что резина на морозе теряет эластичность и устройство может работать хуже.
- Поршневой. Нагнетание воздуха происходит за счет движения поршня в цилиндре, и такое устройство имеет более высокую производительность и мощность по сравнению с мембранной моделью. К недостаткам такой системы можно отнести нагрев из-за трения рабочих элементов, а также отсутствие фильтрации воздуха, из-за чего в насос попадают посторонние частицы, что сказывается на мощности, а также не позволяет использовать устройство для покрасочных работ.
Поговорим о внешнем устройстве компрессоров
Во многом удобство и срок службы компрессора зависят от того, какие он имеет габариты и из каких материалов изготовлен. Наиболее компактными являются мембранные модели, которые удобно перевозить с собой в багажнике. В поршневых же моделях придется искать подходящий именно вам баланс и габариты, так как чем мощнее оборудование, тем оно больше и тяжелее. В зависимости от конструкции может отличаться способ установки на колесо. Компактные устанавливаются сразу на ниппель, а для обычных присоединение происходит через шланг.
Также нужно учитывать тип питания устройства. Чаще всего используются модели, которые питаются от прикуривателя – это удобно, так как не нужно лезть под капот и скидывать клеммы с аккумулятора. Однако есть и недостаток – перегрузка может привести к перегоранию проводки в автомобиле. Чуть реже встречаются модели, которые подключаются непосредственно к аккумулятору – они более мощные и эффективные, поэтому часто используются в обслуживании грузового транспорта.
Корпус компрессора может быть изготовлен из металла или пластика. Пластик более легкий, но его проще повредить при случайном ударе или падении. Металл хоть и тяжелее, но прочнее и долговечнее, а также эффективно отводит избытки тепла, снижая риск перегрева.
Как подобрать производительность компрессора под диаметр колес
- Для легковых авто с колесами R13-14 подойдет модель производительностью 25-30 литров воздуха в минуту – она позволит накачать колесо буквально за три минуты;
- Для колес R15-17 лучше выбирать компрессоры с производительностью 40-50 литров в минуту;
- Для R18-R20 потребуется уже около 70 литров в минуту;
- Для грузовиков и автобусов нужна производительность от 100 литров в минуту.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
15:01 13 Января На Сахалине пассажиры такси вместо оплаты проезда отобрали у водителя телефон
11:15 13 Января Проходящий циклон может оставить без лицензии некоторые управляйки Южно-Сахалинска
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
15:04 13 Января Сахалинец пригласил незнакомых дам в гости и остался без кредитки и водительского удостоверения
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 11:32 Сегодня Сахалинской федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны исполняется 30 лет
- 12:44 Вчера Дистанционное образование для школ Южно-Сахалинска продлено до 24 января
- 12:00 17 Января На Сахалине в 2021 году в пять раз выросло количество зарядных станций для электромобилей
- 15:53 14 Января Сахалинские летающие лыжники взяли две медали этапа Кубка России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?