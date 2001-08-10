Что нужно знать об автомобильных компрессорах, чтобы сделать правильный выбор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

– надежный помощник любого автомобилиста. С его помощью можно подкачать шины, измерить давление в них, продуть засорившиеся системы и даже подключить пневматически инструмент для ремонтных работ, если позволяет мощность. Чтобы грамотно выбрать и купить автомобильный компрессор, нужно разобраться в том, какие типы устройств существуют, чем они отличаются и какие характеристики являются ключевыми.

Виды компрессоров по способу нагнетания воздуха

Мембранный. Для нагнетания используется резиновая мембрана, которая позволяет нагнетать небольшое давление, и существенно облегчает конструкцию устройства. Так как в конструкции нет трущихся частей, компрессор имеет большой срок службы, однако нужно помнить, что резина на морозе теряет эластичность и устройство может работать хуже.

Поршневой. Нагнетание воздуха происходит за счет движения поршня в цилиндре, и такое устройство имеет более высокую производительность и мощность по сравнению с мембранной моделью. К недостаткам такой системы можно отнести нагрев из-за трения рабочих элементов, а также отсутствие фильтрации воздуха, из-за чего в насос попадают посторонние частицы, что сказывается на мощности, а также не позволяет использовать устройство для покрасочных работ.

Поговорим о внешнем устройстве компрессоров

Во многом удобство и срок службы компрессора зависят от того, какие он имеет габариты и из каких материалов изготовлен. Наиболее компактными являются мембранные модели, которые удобно перевозить с собой в багажнике. В поршневых же моделях придется искать подходящий именно вам баланс и габариты, так как чем мощнее оборудование, тем оно больше и тяжелее. В зависимости от конструкции может отличаться способ установки на колесо. Компактные устанавливаются сразу на ниппель, а для обычных присоединение происходит через шланг.

Также нужно учитывать тип питания устройства. Чаще всего используются модели, которые питаются от прикуривателя – это удобно, так как не нужно лезть под капот и скидывать клеммы с аккумулятора. Однако есть и недостаток – перегрузка может привести к перегоранию проводки в автомобиле. Чуть реже встречаются модели, которые подключаются непосредственно к аккумулятору – они более мощные и эффективные, поэтому часто используются в обслуживании грузового транспорта.

Корпус компрессора может быть изготовлен из металла или пластика. Пластик более легкий, но его проще повредить при случайном ударе или падении. Металл хоть и тяжелее, но прочнее и долговечнее, а также эффективно отводит избытки тепла, снижая риск перегрева.

Как подобрать производительность компрессора под диаметр колес