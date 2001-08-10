Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В последнее время жители многоэтажных домов все чаще переделывают балконы в жилые помещения и оборудуют там зимние сады, рабочие кабинеты, небольшие спортзалы. Эту площадь можно сделать уютной, комфортной и функциональной. Для этого следует поставить качественные стеклопакеты, утеплить крышу и стены. А также потребуется монтаж водяного теплого пола. Интернет-магазине Modernsys предлагает отопительное, сантехническое и водоснабжающее оборудование вместе с сопутствующими товарами на сайте https://modernsys.com.ua/. Наличие теплого пола подарит комфорт. Главное, чтобы детали были качественными, специалисты по монтажу опытными.

Особенности монтажа теплого пола на балконе

Выбирая водяной теплый пол, технология монтажа которого проста, важно учитывать ряд особенностей. Суть сводится к закладке в стяжку труб, по которым циркулирует горячая вода от центральной системы отопления квартиры. Монтаж теплого пола производится одним из двух способов. Если основой балкона служит бетонная плита, то трубы отопления монтируются в бетонной стяжке. В данном случае эффективность теплого пола больше за счет того, что теплопроводность бетона высокая. Когда пол сделан из дерева, то его укладывают между деревянными балками.

Схема укладки труб для водяного теплого пола бывает двух видов: улиткой и змейкой. В последнем случае трубы укладывают параллельно друг другу. Форма улитки чаще используется для обогрева балконов большой площади и имеет двойную спираль — подающую и возвратную части труб, которые идут параллельно.

Монтаж водяных теплых полов предусматривает использование труб четырех видов:

металлопластиковые — у таких труб алюминиевая внутренняя основа, что делает их более прочными. Такая система отличается гибкостью, способностью выдерживать высокую температуру;

медные — распространенный и дорогостоящий материал. Они характеризуются продолжительным сроком эксплуатации — более 100 лет;

полиэтиленовые — такие трубы гибкие, но их прочность ниже. Их стоимость самая демократичная;

полипропиленовые — им характерна долговечность. Они не так засоряются, не подвержены коррозии. Но показатель гибкости низкий.

Основные достоинства водяных полов

Качественный водяной теплый пол, технология монтажа которого представляет собой классическую батарею отопления, замурованную в стяжку, имеет ряд плюсов:

существенное сокращение затрат на обогрев по сравнению с электрическим полом;

равномерное распределение тепла по всему периметру балкона;

отсутствие лишней циркуляции воздушных потоков, что присуще радиаторной системе;

способность находиться под плиткой или ламинатом, что позволяет создать органичное интерьерное пространство.

Интернет-магазин Modernsys предлагает комплексные решения в организации водяного теплого пола на балкон. В каталоге имеется качественное, сертифицированное оборудование по демократичным ценам. Объявляются акции, предлагается бонусная программа для постоянных клиентов. Также возможен заказ услуги по монтажу полов “под ключ” с гарантией на 3 года. Оказать консультативную помощь в выборе товара, определиться со способом оплаты и доставки помогут опытные менеджеры — для этого следует позвонить по одному из номеров контактных телефонов, приведенных на сайте.