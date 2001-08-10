Керамическая плитка или керамогранит?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Плитка керамическая часто называются кафелем. Жилые и производственные помещения облицовываются этим твердым материалом. Разнообразие в цветах, рисунках и фактурах позволяет выполнять самые различные задумки дизайнеров.

В то же время все чаще покупатели задают такие вопросы: кафель или керамогранит лучше купить? Чем они различаются?

Керамическая плитка и её особенности

Плитку керамическую изготавливают из глины, песка, минералов. Они прессуются и обжигаются по определённой технологии.

Кафель часто применяется в местах с повышенными показателями влажности и маркости – ванные комнаты, кухни, производственные цехи. За ним просто ухаживать. Однако она достаточно хрупкая, поэтому применяется в основном при отделке стен.

К плюсам кафеля относят:

гигиеничность, простой уход;

практичность, универсальность;

устойчивость к влаге;

долгий период эксплуатации;

небольшой вес;

большое разнообразие по расцветкам, фактуре;

доступность в цене.

Облегчает процесс уборки, а также делает эстетичным и гармоничным интерьер.

Применение керамогранита

Свои особые преимущества имеет керамогранит:

прочный;

стойкий в износе и температурных изменениях;

стойкий к влажности;

длительный период службы;

внешне материал похож на камень.

Керамогранит – изготовленный искусственный материал. Он имитирует каменную поверхность. Материал изготавливается с применением пресса под очень высоким давлением. После пресса материал обжигается на высокой температуре. Керамогранит изготавливают из глины, шпаты, кварцевого песка и минеральных пигментов.

У керамогранита небольшая пористость. Это повышает его прочные качества. В основном применяется при внешней отделке лоджий, веранд, балконов, беседок, террас, а также при наружной облицовке здания. Он подходит для пола. Материал устойчивый к ударам и выдерживает механическое воздействие. Пол из керамогранита удобный в уборке.

Для декорирования стен керамогранит не применяется – он тяжелее, чем плитка. К другим его недостаткам относят сложную резку и обработку, ограниченные решения декора, стоимость.

Таким образом, выбор товара зависит от его предназначения. При создании системы «тёплый пол», для кухонного пола, наружных помещений стоит приобрести керамогранит. Более удачным и выгодным решением для внутренней отделки является керамическая плитка. С её помощью создаются уникальные дизайны.