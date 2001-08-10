Как не потерять деньги при электронных переводах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Онлайн-перечисления пользуются всё большей популярностью. Это легко, быстро и просто. Деньги приходят почти мгновенно. Одна проблема – нужно делиться данными карты или телефона. Есть риск оказаться жертвой киберпреступников.

Берегите секретные данные

При обычных переводах отправитель указывает получателя, нужную сумму. Иногда сервисы требуют ввести код, который приходит по смс или на почту. Некоторые банки предлагают клиентам придумывать секретные слова для идентификации личности. Меньше всего манипуляций в мобильных приложениях.

Некоторые финансовые учреждения допускают переводы без комиссий. Правда, устанавливают лимит для подобных операций. Средства списывают сразу. Если лимит превышен, то вместе с комиссией.

Когда возможны хищения электронных средств:

проникновение в базу данных, размещенную на компьютере;

открытый доступ к паролю и логину или карте;

потеря карты (воровство);

подбор слишком простого пароля.

Также в ходу мошеннические схемы. Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, предлагают купить товар, пожертвовать средства больному человеку. Потерять деньги можно и при продаже услуг или товара. Мошенники предлагают перевести аванс или сразу всю сумму. И дальше возможны разные варианты развития.

Первый – будущей жертве кидают ссылку, по которой он якобы получит деньги. Только в форме оплаты он почему-то должен указать все данные своей карты. Второй – платеж не прошел. Для получения денег нужно набрать код, который пришлет «покупатель» или пойти к терминалу и выполнить указания.

Получайте деньги без реквизитов

Включайте хотя бы двухуровневую защиту, чтобы не лишиться средств. Используйте надежные площадки проверенных компаний. Установите лимит на перечисление средств в определенный период. Используйте надежный пароль, который сложно угадать или подобрать. Не переходите по ссылкам в странных письмах или сообщениях. Проверяйте информацию перед тем, как совершить платеж или перевод.

Другие рекомендации:

прекратите общение, если банки или другие организации спрашивают пин-код или пароль – представители реальных учреждений никогда так не делают;

проверяйте адреса сайтов и электронной почты отправителя – мошенники нередко делают фишинговые порталы, похожие на настоящие, но в них всегда отличается хотя бы один знак;

остановитесь, если советуют действовать быстро, срочно переводить деньги на другие счета.

Ещё один способ обезопасить средства – пользоваться переводами без реквизитов. Такие услуги можно получить на сайте https://2mycard.ru и на подобных электронных площадках. Они должны быть сертифицированы.

На таких сайтах нужно создать профиль, привязать к нему карту. Сервис формирует ссылку на форму для перевода денег. В ней не будет никаких реквизитов. Эту ссылку можно выложить на сайте, в социальной сети, отправить ее по мессенджеру, почте, смс-сообщением. Уровень риска при этом – нулевой, комиссии для получателя нет.