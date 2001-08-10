Преимущества ручек с логотипом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На тренингах, выставках, семинарах и пресс-конференциях лучше всего использовать шариковые ручки с логотипом на заказ. Ведь они принесут не только практическую пользу, но также послужат аккуратным напоминанием о компании-организаторе. Кроме того, такие ручки могут стать частью фирменного стиля банка или другой организации, в которой клиенты должны что-то писать или подписывать. Также эти канцелярские товары можно использовать в качестве корпоративных подарков для собственного персонала.
Преимущества
Ручка с нанесенным на ней логотипом является эффектным рекламным продуктом, а также отличным бизнес-сувениром. Она имеет много преимуществ:
- от многих рекламных инструментов такой носитель отличается своей ненавязчивостью. Ручка – это всегда полезный и практичный сувенир, ведь она может понабиться в любой момент;
- это очень эффективная реклама, которая всегда перед глазами. Логотип, изображенный на ручке, то и дело будет напоминать о компании или ее продукции.
Как наносится логотип
Данные ручки могут быть пластиковыми (в качестве бюджетного варианта), металлическими (для имиджа) или комбинированными. От материала будет зависеть вариант печати, например:
- на ручки из металла логотип наносится с помощью лазера. Специальная машина выжигает изображение на поверхности. Такая работа стоит недешево, но логотип выглядит оригинально и стильно. Данный вариант отлично подходит для продуктов бизнес-класса, а также именных ручек;
- на пластике применяется полноцветная печать, которая дополнительно обрабатывается с помощью ультрафиолета. Благодаря такому методу красочное изображение становится более стойким. Этот способ считается самым простым и доступным вариантом.
Как заказать
Шариковая ручка является универсальным предметом, которым можно пользоваться где угодно. Поэтому маркетологи стали использовать их для конкретных целей. Ручки с логотипом дешевые, эффективные и очень выгодные. Менеджеры компании «Ручки Оптом» окажут помощь в выборе наиболее подходящего варианта и дадут ответ на все интересующие вопросы. Специалисты нанесут на ручку готовый логотип или помогут разработать новый. Обсудить нюансы заказа можно напрямую с менеджером через сайт или по телефону.
Стоит отметить, что подарить клиенту, бизнес-партнеру обычную ручку или с логотипом – это выбор руководства компании. Однако получить эксклюзивный фирменный сувенир будет не только приятно, этот шаг воспримется как желание дальнейшего сотрудничества и знак доверия.
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