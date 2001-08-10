Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительные материалы из металла – довольно популярные товары в промышленной отрасли. Также они востребованы в сфере ремонтно-отделочных работ. Металл – прочный материал, которому не найти замены, к тому же он наиболее долговечный и сделанные из него детали не требуют постоянного обновления. Сейчас, к примеру, стальной уголок купить можно самостоятельно в строительном магазине, однако, выбрать товар из действительно качественного материала – непростая задача. Следует знать рекомендации относительно особенностей металлопроката.

Как выбрать изделие металлопроката

Прежде всего обращайте внимание на изготовителя строительного материала: сколько лет он на рынке, в какой стране производит свой товар, есть ли на него гарантии. Отдавая предпочтение известным и надежным поставщикам, вы получаете долговечный материал, который не придется обновлять через какое-то время. Как правило, такие производители предлагают и более выгодные цены, потому как качественный материал всегда востребован на рынке.

При необходимости, вы можете попросить документы на выбранный товар. Одним из самых универсальных изделий из металлопроката являются стальные листы. Важно понимать, что есть два типа изготовления стальных листов: горячо- и холоднокатаные. Первый тип более прочный и жесткий, его применяют для укрепления каркаса, трубостроения, разного вида транспортов. Холоднокатаные листы используют для чеканки или сваривания, они поддаются высокой температуре и не видоизменяются произвольно.

Сферы применения стальных листов:

авиастроение;

производство машин, станков;

монтаж;

укрепление конструкций зданий;

трубостроение, производство дренажных установок;

ремонт и отделочные работы.

Еще одним востребованным изделием из металлопроката на рынке товаров для строительства является швеллер. Это деталь с сечением наподобие буквы «П». Ее часто используют в промышленной сфере для создания пролетов, креплений. На швеллер цена формируется исходя из способа производства, особенностей формы и длины, радиуса уклона и степени точности контуров. Не забывайте, что при подборе этой или иной детали следует производить необходимые замеры. Таким образом, вы выберите наиболее подходящий товар, который не вызовет трудностей в процессе ремонта и прослужит дольше.

Стройматериалы вы можете приобрести на металлобазе «ЗЕНИТ». Здесь вы найдете десятки видов товаров для ремонта, производства, отделочных работ. Приобрести их можно оптом или в розницу. Кроме того, если у вас возникнут вопросы относительно материала, сотрудники компании обязательно проконсультируют вас. Покупайте только качественные стройматериалы от достойных производителей.