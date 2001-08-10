Тихоокеанское
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13 Января 2022
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18:49, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Ландшафтный дизайн преобразит вашу жизнь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ухоженный парк или двор не может не радовать глаз. Особенно, если их внешний вид является результатом серьёзной работы профессионалов в области ландшафтного дизайна. Свои услуги на сайте компании "Грин Гарт" https://www.greengarth.com.ua/landshaftnyj-dizajn-proektirovanie-territorij/ предлагают специалисты ландшафтного дизайна в Киеве. Здесь вы сможете узнать всё об этапах работы над созданием неповторимого проекта и задать интересующие вас вопросы.

Задачи и стили ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн уникален тем, что включает в себя не только знания из области ботаники и растениеводства, но и архитектуру с проектированием. Его главной задачей является создание гармонии и красоты в сочетании с грамотными инженерными решениями: проведением водопровода, труб для дренажа; организацией системы освещения и циркуляции воды в рукотворных водоёмах.

Случается, что в создание уникального дизайна территории вложено немало сил и средств, но её внешний вид оставляет желать лучшего. Это объясняется тем, что изначально не была выбрана конкретная стилевая концепция. А, как известно, у каждой из них есть свои принципы, следуя которым можно добиться желаемого результата. Специалисты студии «Грин Гарт» предлагают выполнить ландшафтный дизайн в следующих стилях:

  • историческом (к нему относятся такие стили, как английский, голландский, китайский, кантри, прованс, мавританский, японский, итальянский);
  • современном (альпийский, модерн, лофт, эко стиль);
  • классическом (регулярный или французский стиль);
  • смешанном (подразумевает гармоничное сочетание на одной территории нескольких стилей).

Как выбрать стиль ландшафта и реализовать ландшафтный проект

При выборе стиля, в котором будет оформлен ваш двор или целый парк, следует придерживаться двух правил:

  1. Он должен соответствовать вашей душевной организации, чтобы результат приносил вам только положительные эмоции.
  2. Учитывать особенности экосистемы территории и тип почвы.

Стиль Прованс в ландшафтном дизайне

Опытные ландшафтные дизайнеры могут создать и реализовать проект любой сложности, приняв во внимание все особенности участка и пожелания заказчика. А особенности могут быть разными: от сложности рельефа до неграмотного зонирования придомовой территории. Специалисты студии ландшафтного дизайна «Грин Гарт» готовы нести полную ответственность за принятые решения и предоставить гарантию на свою работу.

К счастью, сегодня услугами ландшафтного дизайнера может воспользоваться каждый, при этом необязательно быть владельцем элитного таунхауса. Ведь всем хочется наслаждаться внешним видом своего двора и чувствовать себя там уютно. А современные студии ландшафтного дизайна готовы предложить свои услуги с учётом финансовых возможностей любого заказчика.   

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