Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ухоженный парк или двор не может не радовать глаз. Особенно, если их внешний вид является результатом серьёзной работы профессионалов в области ландшафтного дизайна. Свои услуги на сайте компании "Грин Гарт" https://www.greengarth.com.ua/landshaftnyj-dizajn-proektirovanie-territorij/ предлагают специалисты ландшафтного дизайна в Киеве. Здесь вы сможете узнать всё об этапах работы над созданием неповторимого проекта и задать интересующие вас вопросы.

Задачи и стили ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн уникален тем, что включает в себя не только знания из области ботаники и растениеводства, но и архитектуру с проектированием. Его главной задачей является создание гармонии и красоты в сочетании с грамотными инженерными решениями: проведением водопровода, труб для дренажа; организацией системы освещения и циркуляции воды в рукотворных водоёмах.

Случается, что в создание уникального дизайна территории вложено немало сил и средств, но её внешний вид оставляет желать лучшего. Это объясняется тем, что изначально не была выбрана конкретная стилевая концепция. А, как известно, у каждой из них есть свои принципы, следуя которым можно добиться желаемого результата. Специалисты студии «Грин Гарт» предлагают выполнить ландшафтный дизайн в следующих стилях:

историческом (к нему относятся такие стили, как английский, голландский, китайский, кантри, прованс, мавританский, японский, итальянский);

современном (альпийский, модерн, лофт, эко стиль);

классическом (регулярный или французский стиль);

смешанном (подразумевает гармоничное сочетание на одной территории нескольких стилей).

Как выбрать стиль ландшафта и реализовать ландшафтный проект

При выборе стиля, в котором будет оформлен ваш двор или целый парк, следует придерживаться двух правил:

Он должен соответствовать вашей душевной организации, чтобы результат приносил вам только положительные эмоции. Учитывать особенности экосистемы территории и тип почвы.

Опытные ландшафтные дизайнеры могут создать и реализовать проект любой сложности, приняв во внимание все особенности участка и пожелания заказчика. А особенности могут быть разными: от сложности рельефа до неграмотного зонирования придомовой территории. Специалисты студии ландшафтного дизайна «Грин Гарт» готовы нести полную ответственность за принятые решения и предоставить гарантию на свою работу.

К счастью, сегодня услугами ландшафтного дизайнера может воспользоваться каждый, при этом необязательно быть владельцем элитного таунхауса. Ведь всем хочется наслаждаться внешним видом своего двора и чувствовать себя там уютно. А современные студии ландшафтного дизайна готовы предложить свои услуги с учётом финансовых возможностей любого заказчика.