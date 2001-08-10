18:48, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Х100: что дает управленческая франшиза?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Франчайзинговый формат организации и ведения бизнеса – уже привычное дело для предпринимателей. «МакДональдс», «Старбакс» - яркие примеры таких компаний. Преимущества открытия заведения по франшизе очевидны:
Торговая точка начинает свою деятельность не «с нуля», а уже под известным товарным знаком.
Головная компания (владелец франшизы) оказывает всестороннюю поддержку бизнес-партнеру.
Предприниматель получает готовую, протестированную и отлаженную схему работы.
Интересы сторон в таком сотрудничестве вполне понятны. Владелец франшизы расширяет сеть заведений под своим товарным знаком. И он получает отчисления (роялти) от прибыли каждой торговой точки. Покупатель франшизы дебютирует в конкурентной отрасли под покровительством крупного игрока. Он получает четкую систему работы, информационную, маркетинговую и другую поддержку, что значительно повышает шансы на успех.
В разных отраслях актуальны различные показатели. Если же говорить об общепите, то более 80% заведений, что открываются по франшизе, выживают и успешно развиваются. А вот среди компаний, начинающих свой путь «с нуля», более 95% разоряются в течение первых 3-5 лет существования.
Однако следует понимать, что открытие бизнеса по франшизе все равно требует от предпринимателя массу внимания и труда. Ему необходимо вести и контролировать операционную деятельность, наладить процесс закупок сырья и полуфабрикатов, подбирать персонал, проводить рекламные мероприятия, вести финансовую, налоговую и другую отчетность. Благо, сегодня есть иной – более простой и гарантированный путь к успеху!
Х100: отзывы об управленческой франшизе
В инвестиционных и бизнес-кругах все чаще упоминается имя известного предпринимателя и коуча Алекса Яновского. А одним из наиболее выдающихся его детищ является Х100. Данная компания выступает управляющей организацией для десятков франчайзи-сетей, созданных и развиваемых ею «с нуля». Многочисленные отзывы об организации Яновского позиционируют ее как инновационную технологию в мире инвестиций и бизнеса. Все больше людей становятся партнерами Х100. Но в чем же преимущества данной компании? Рассмотрим основные моменты:
Х100 – управляющая организация франчайзи-сетей.
Она владеет около 20 товарными знаками, большинство из которых – международные.
Компания развивает франчайзи-сети за счет вложений партнеров, продавая им лоты – доли в предприятиях.
Ведением бизнеса «под ключ» занимается команда специалистов Х100.
Получаемый доход распределяется поровну между партнером и управляющей компанией.
Если резюмировать вышеописанное, преимущества франшизы от Х100 очевидны. Предприниматель не обременяет себя заботами управления рестораном. Вместо этого всю работу выполняют опытные специалисты. Партнер покупает лоты (доли в действующих заведениях) или в полной мере финансирует открытие нового ресторана. После запуска объект в работу начинает поступать пассивный дополнительный доход.
Х100: преимущества управляющей франшизы для партнера?
Организация Алекса Яновского заинтересована в максимально стремительном расширении дочерних франчайзи-сетей. Это объясняет целесообразность продажи лотов – ради привлечения дополнительных денежных ресурсов. Специалисты Х100 заинтересованы в том, чтобы партнеры оставались довольны сотрудничеством и получали стабильный доход.
Важно отметить, что управляющая компания работает бесплатно, пока вложения в торговую точку не окупятся на 100%. То есть поначалу весь доход от ее деятельности перечисляется партнеру. И уже после окупаемости половину от него начинает получать Х100. В таких условиях специалисты организации максимально заинтересованы в скорейшем успехе проекта. И они решают все важные задачи:
Планируют деятельность будущего заведения.
Выбирают лучшую локацию.
Арендуют или покупают помещение, оборудуют рабочие места.
Подбирают, нанимают, обучают персонал.
Закупают товары и материалы.
Проводят рекламные акции.
Сопровождают бизнес от «А» до «Я».
Управление заведением – бессрочный сервис. То есть партнеру никогда не придется решать операционные задачи. Он покупает лот или финансирует открытие ресторана – и впоследствии регулярно получает дополнительный доход. Все заботы о развитии предприятия ложатся на плечи профессионалов. Партнер же может в любой момент запросить детальную отчетность, чтобы оценить состояние дел.
В активе Х100, отзывы о которой все чаще встречаются в бизнес-изданиях – около 20 торговых марок. Один из ярких проектов – «Суши Мастер». Компания начала свой путь в 2013-м году с одного ресторана, а в 2021-м представляет собой уже сеть из почти 400 заведений в 15 странах. Открытие торговой точки по управленческой франшизе – инновационный формат ведения бизнеса!
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