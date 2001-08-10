Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжительное время огнетушители стандартного типа были единственным способом для локального тушения возгораний. Но они не давали нужного эффекта. С развитием технологий все существенно изменилось. На сайте компании BONTEL https://bontel.ru/ представлены высокотехнологичные современные решения пожаротушения. Их применение позволяет уменьшить потери имущества, не допустить человеческих жертв.

Особенности огнетушителей BONTEL

На фоне аналогичных устройств огнетушитель BONTEL отличает уникальный состав. После использования такого средства пожаротушения на обрабатываемой поверхности появляется специальная пленка. Ее не нужно будет впоследствии с какими-то усилиями удалять — она биоразлагаемая, что очень удобно в применении. Ее состав не наносит вред окружающей среде. При использовании таких огнетушителей не образуются копоть и гарь. При этом имущество надежно защищается от пожара, люди остаются в безопасности.

Принцип действия сводится к тому, что из опасной зоны вытесняется кислород, который служит своего рода “дровами” для огня. Во время распыления получается особенный “водяной” туман. Объекты, которыми оснащают BONTEL, бывают разными — эти огнетушители являются универсальным способом пожарозащиты. Расход состава для тушения возгорания экономичный. Обработанные поверхности в процессе охлаждаются, что также служит препятствием распространению огня.

Производители постоянно совершенствуют конструкцию. Так, в последнее время было предложено отказаться от распылительной корзинки спринклерного оросителя, который входит в состав системы модулей подвесного типа. Ее заменили на другой элемент. Такой подход позволил существенно расширить площадь распыления огнетушащего состава и эффективность процесса.

Сфера применения

Системы пожаротушения BONTEL — продукт российской разработки. Они используются для тушения пожаров на объектах разного назначения:

гражданского;

военного;

промышленного.

Эффективность систем подтверждена многочисленными экспериментами. Такие системы пожаротушения — важная составляющая пожаробезопасности объектов разного назначения.

Модульные системы BONTEL

Модульные установки для тушения возгораний — это компактные баллоны с распылительным устройством. Они под давлением заправляются жидким огнетушащим составом. Такие подвесные модули газового пожаротушения высокоэффективные и универсальные. Их монтируют локально над защищаемым местом. Также возможна установка по всей площади помещения. Устройства имеют небольшие габариты и это дает возможность их размещения за подвесным потолком, когда видимым в помещении остается только распылительное устройство.

Заказать и выгодно купить огнетушители и модульные системы предлагает производственно-инжиниринговая Группа компаний “БОНТЕЛ”, которая работает на рынке с 2004 года. Компания занимается разработкой, сопровождением и согласованием необходимой проектной документации в МЧС России и прочих ведомствах. Также возможно последующее сервисное обслуживание оборудования. По всем вопросам следует обращаться по номерам контактных телефонов, указанных на сайте.