Необходимость замены тормозных дисков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Износ тормозных дисков и остальных ключевых элементов системы торможения неизбежен. Процесс проявляется чрезмерным истиранием накладок либо самих запчастей. Автовладельцу следует своевременно обнаружить чрезмерное истончение, чтобы обратиться в мастерскую, где бы была произведена замена тормозных дисков.

Критерии определения износа тормозных элементов

Касание к педали тормоза вызывает циклическое биение: свидетельствует о том, что элемент деформирован, из-за чего диск может сломаться в процессе езды на авто.

На этапе торможения возникает звук скрипа металла: чем больше износ дисков, тем сильнее шум.

Нажатие на тормозную педаль приводит к вибрации, сила которой увеличивается с прогрессированием износа.

Эксперты сообщают, что в замене нуждаются те элементы, степень износа которых составила от 30%.

Когда производится замена?

Кроме дисков, износу подвергаются тормозные колодки. В замене они нуждаются чаще, поскольку конструкционно дополнены мягкими накладками.

Производители называют предельный срок износа элементов тормозной системы, на которые влияет интенсивность ее использования. Средний показатель продолжительности службы – от 120 тыс. километров пробега, в то время как для тормозных колодок этот срок в 2-4 раза меньше (зависит от материала изготовления).

Ориентироваться на необходимость замены позволяют и производственные метки на деталях.

Критерии проверки износа

Контрольные метки: альтернативой постоянных замеров толщины тормозных элементов производитель сделал глубокие проточки на них. Как только они перестанут визуализироваться, можно обращаться за заменой детали.

Дефекты поверхности элементов. После езды по гравию или песку тормозные диски могут повредиться. Если на них образовались трещины, сколы, царапины, это указывает на срочную потребность в замене.

Выполнение замеров. В ПТС занесены данные о предельной толщине дисков. Сравните ее с рекомендуемым параметром: уменьшение на 3 миллиметра уже считают критическим.

Особенности обслуживания тормозной системы

Своевременное обслуживание тормозной системы позволит обезопасить авто перед вероятностью аварий. Для этого нужно периодически проводить определенные операции: