Тихоокеанское
информационное агентство
5 Января 2022
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16:22, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Необходимость замены тормозных дисков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Износ тормозных дисков и остальных ключевых элементов системы торможения неизбежен. Процесс проявляется чрезмерным истиранием накладок либо самих запчастей. Автовладельцу следует своевременно обнаружить чрезмерное истончение, чтобы обратиться в мастерскую, где бы была произведена замена тормозных дисков.

Критерии определения износа тормозных элементов

  • Касание к педали тормоза вызывает циклическое биение: свидетельствует о том, что элемент деформирован, из-за чего диск может сломаться в процессе езды на авто.

  • На этапе торможения возникает звук скрипа металла: чем больше износ дисков, тем сильнее шум.

  • Нажатие на тормозную педаль приводит к вибрации, сила которой увеличивается с прогрессированием износа.

Эксперты сообщают, что в замене нуждаются те элементы, степень износа которых составила от 30%.

Когда производится замена?

Кроме дисков, износу подвергаются тормозные колодки. В замене они нуждаются чаще, поскольку конструкционно дополнены мягкими накладками.

Производители называют предельный срок износа элементов тормозной системы, на которые влияет интенсивность ее использования. Средний показатель продолжительности службы – от 120 тыс. километров пробега, в то время как для тормозных колодок этот срок в 2-4 раза меньше (зависит от материала изготовления).

Ориентироваться на необходимость замены позволяют и производственные метки на деталях.

Критерии проверки износа

  • Контрольные метки: альтернативой постоянных замеров толщины тормозных элементов производитель сделал глубокие проточки на них. Как только они перестанут визуализироваться, можно обращаться за заменой детали.

  • Дефекты поверхности элементов. После езды по гравию или песку тормозные диски могут повредиться. Если на них образовались трещины, сколы, царапины, это указывает на срочную потребность в замене.

  • Выполнение замеров. В ПТС занесены данные о предельной толщине дисков. Сравните ее с рекомендуемым параметром: уменьшение на 3 миллиметра уже считают критическим.

Особенности обслуживания тормозной системы

Своевременное обслуживание тормозной системы позволит обезопасить авто перед вероятностью аварий. Для этого нужно периодически проводить определенные операции:

  • Тормозные цилиндры: устанавливать их функциональность и состояние.

  • Замена тормозных накладок при определении недостатка толщины.

  • Проверять, отсутствует ли течь жидкости в гидравлической системе.

  • Диагностика тормозного механизма в колесах, в особенности на предмет износа пружин, других составляющих. Непригодные элементы резко увеличивают аварийность.

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