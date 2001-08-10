Мало места? Нужно купить рулонные ворота!
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Какая проблема у большинства заказчиков компаний, предлагающих ворота? Нет, не ограниченный бюджет. Не меньше половины клиентов ищут компактную конструкцию, которая сможет нормально работать в условиях ограниченного пространства. То есть, распашные, секционные или откатные ворота им не подходят.
Так что же остается? Есть один отличный вариант: купить рулонные ворота, которые в плане компактности – решение №1. У них понятный и простой принцип работы, в техническом плане напоминают рольставни. Самые надежные и долговечные – рулонные стальные ворота с навальным приводом или с внутривальным приводом.
В чем плюсы рулонных ворот?
Первое, что стоит упомянуть – это их компактность. Даже если перед воротами негде развернуться человеку, не говоря уже про транспорт, то такая конструкция очень выручит. Полотно рулоном наматывается на вал в защитном коробе и движется вертикально – не нужны метры пространства перед гаражом/въездом.
А вот другие плюсы:
Простая конструкция. Рулонные ворота – это небольшое количество комплектующих. Поэтому и установить их можно быстро и без специальных навыков. Но лучше доверить эту работу бригаде монтажников компании, в которой они куплены – так у заказчика будет гарантия и возможность обслуживания.
Качество и надежность. Эти ворота делают из прочнейшей холоднокатаной оцинкованной стали и тестируют в заводских условиях. В результате заказчики получают конструкции с ресурсом работы, рассчитанным на 18000 рабочих циклов. А значит, прослужат они много лет, при этом не создавая проблем.
Безопасность и защищенность. Рулонные ворота соответствуют классу взломостойкости Р4-Р5 и классу пожарной безопасности Р0. Также они защищают помещение от взлома и погодных факторов – снега, дождя, солнечного света, резкого перепада температур. Деформировать полотно практически невозможно.
Если оснастить рулонные ворота автоматическим приводом, то пользоваться ими будет еще удобнее. При этом конструкция в сравнении с другими видами ворот остается более доступной.
Случается, что рулонные ворота критикуют за недостаточный уровень теплоизоляции, невысокую надежность, сложности монтажа и относительно небольшой выбор декоров. Но тут все зависит от производителя и конкретной конфигурации ворот. Если сразу заказать антивандальные ворота с изоляцией и услуги по монтажу – никаких проблем не будет.
При покупке рулонных ворот у надежного поставщика риски переплатить или заказать продукцию низкого качества минимальные. Заказчик получает решение под ключ: ворота с оптимальными характеристика и стоимостью, доставку и установку, сервисное обслуживание и консультации специалистов компании.
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