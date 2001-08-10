Советы для идеального затенения окон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Требования к внутреннему затемнению меняются не только от дома к дому, но также в зависимости от сезона или времени суток. Мы посоветуем, как выбрать действительно качественную и в то же время гибкую защиту, адаптированную именно для вас. Многообразие решений можно увидеть на сайте https://prokarniz.ru/ брендовых штор и жалюзи.



Уникальные полосатые жалюзи



Пытаясь найти наиболее подходящее затенение, большинство из нас выбирает между жалюзи и ставнями. Оба типа экранирования имеют огромное количество вариантов. Внутренние жалюзи дневные и ночные состоят из двух разных тканей (полупрозрачной и затемняющей), которые при втягивании чередуются в полосах на жалюзи. Благодаря этой гениально простой конструкции можно очень точно отрегулировать количество света, проникающего в ваш дом. При этом нельзя не отметить, что тканевые жалюзи очень элегантно смотрятся днем и ночью. Цвета можно выбрать так, чтобы они максимально вписывались в ваш интерьер, и вам не приходилось беспокоиться о сложном уходе. Время от времени достаточно уделять немного внимания жалюзи из качественной ткани с помощью пылесоса или влажной тряпки.



Внутренняя шторка подходит для любого помещения



Неправильно подобранное затенение может привести не только к плохой способности затемнять комнату, но и к тому, что жалюзи не позволяют легко открывать окна. Этого никогда не случится, если вы выберете внутреннюю рольставни с направляющими. Эти жалюзи изготовлены из тканей, которые идеально подходят для установки непосредственно в оконную раму - поэтому нет опасности, что жалюзи будут мешать вашему стремлению к свежему воздуху.



Существует большое количество цветов и оттенков внутренних жалюзи с направляющими. Вы также можете выбрать один из четырех уровней затемнения: от ткани, которая пропускает относительно большое количество света, до жалюзи, создающих идеальную темноту при открытии.



Классика в виде жалюзи



На сегодняшний день существует уже неисчерпаемое количество видов жалюзи, поэтому у вас есть возможность выбрать именно то затенение, которое идеально выполняет свою функцию, а также освещает ваш дом элегантным дизайном. Рекомендуем выбирать жалюзи с электроприводом https://prokarniz.ru/zhalyuzi-s-elektroprivodom/ из каталога.

Любителям роскоши мы рекомендуем жалюзи из африканского дерева, которые можно даже обернуть кожей. Они идеально подходят как для дома, так и для офиса. Популярным современным вариантом являются тканевые жалюзи-плиссе, закрепляемые на верхней и нижней стороне окна. Как видите, мир затенения действительно разнообразен, поэтому не стесняйтесь обращаться к специалистам, у которых есть в наличии все вышеперечисленные варианты.