Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банкротство как физических, так и юридических лиц в России набирает обороты. Например, за первую половину 2021 года показатель банкротств граждан вырос вдвое, а фирм – на 9,2%.

Однако такая статистика – не только повод задуматься о состоянии экономики страны, но и сигнал к выгодным покупкам. Дело в том, что в рамках торгов по банкротству зачастую можно найти лоты с огромными скидками. Быстро найти интересные предложения помогает, в частности, сайт Rutorgi, доступный по ссылке https://rutorgi.com.

Возможности Rutorgi

Rutorgi – это портал-агрегатор, предоставляющий данные сразу с 47 площадок, на которых выкладываются объявления о продаже имущества должников. Из интересного функционала можно выделить:

возможность быстрого поиска по ключевым словам;

детальные сведения по каждому лоту, в том числе сроки проведения торгов и необходимый задаток;

возможность обратиться к брокеру-профессионалу, который проведёт за клиента всю процедуру покупки лота;

вывод данных по изменению цены, назначенному арбитражному управляющему, а также должнику;

поиск информации по базе ЕФРСБ.

На продажу выставлено огромное число товаров: например, объекты недвижимости, доступные по ссылке https://rutorgi.com/nedvizhimost, ценные бумаги, оборудование. Регистрация на сайте Rutorgi бесплатна, задать вопросы специалистам проекта можно через группы в социальных сетях, онлайн-консультанта, с помощью электронной почты или по телефону.

Преимущества Rutorgi

Применение для поиска выгодных лотов сайта Rutorgi даёт сразу несколько очевидных преимуществ. Во-первых, собирая данные сразу с 47 площадок, сайт в разы увеличивает скорость поиска лотов и позволяет оперативно откликаться на самые выгодные предложения. Согласно статистике, скидка может составлять около 90% – это совершенно нормальная ситуация в рамках торгов по банкротству.

Также гибкая сортировка лотов позволяет пользователям составлять списки товаров нужных категорий: например, каталог машин доступен по ссылке https://rutorgi.com/avtomobili. Торги для удобства разделены на три вида: публичное предложение, аукцион и конкурс, что позволяет рациональнее подходить к тратам. Например, формат публичного предложения предполагает регулярное понижение цены до момента, пока кто-либо не предложит наилучшую цену.

Таким образом, сайт Rutorgi – это удобный и практичный агрегатор данных торгов по банкротству, который в разы упрощает поиски выгодных предложений. А доступные услуги брокера-профессионала позволят провести сделку юридически грамотно и сэкономить нервы.