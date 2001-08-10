Чем интересен агрегатор торгов по банкротству Rutorgi
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банкротство как физических, так и юридических лиц в России набирает обороты. Например, за первую половину 2021 года показатель банкротств граждан вырос вдвое, а фирм – на 9,2%.
Однако такая статистика – не только повод задуматься о состоянии экономики страны, но и сигнал к выгодным покупкам. Дело в том, что в рамках торгов по банкротству зачастую можно найти лоты с огромными скидками. Быстро найти интересные предложения помогает, в частности, сайт Rutorgi, доступный по ссылке https://rutorgi.com.
Возможности Rutorgi
Rutorgi – это портал-агрегатор, предоставляющий данные сразу с 47 площадок, на которых выкладываются объявления о продаже имущества должников. Из интересного функционала можно выделить:
- возможность быстрого поиска по ключевым словам;
- детальные сведения по каждому лоту, в том числе сроки проведения торгов и необходимый задаток;
- возможность обратиться к брокеру-профессионалу, который проведёт за клиента всю процедуру покупки лота;
- вывод данных по изменению цены, назначенному арбитражному управляющему, а также должнику;
- поиск информации по базе ЕФРСБ.
На продажу выставлено огромное число товаров: например, объекты недвижимости, доступные по ссылке https://rutorgi.com/nedvizhimost, ценные бумаги, оборудование. Регистрация на сайте Rutorgi бесплатна, задать вопросы специалистам проекта можно через группы в социальных сетях, онлайн-консультанта, с помощью электронной почты или по телефону.
Преимущества Rutorgi
Применение для поиска выгодных лотов сайта Rutorgi даёт сразу несколько очевидных преимуществ. Во-первых, собирая данные сразу с 47 площадок, сайт в разы увеличивает скорость поиска лотов и позволяет оперативно откликаться на самые выгодные предложения. Согласно статистике, скидка может составлять около 90% – это совершенно нормальная ситуация в рамках торгов по банкротству.
Также гибкая сортировка лотов позволяет пользователям составлять списки товаров нужных категорий: например, каталог машин доступен по ссылке https://rutorgi.com/avtomobili. Торги для удобства разделены на три вида: публичное предложение, аукцион и конкурс, что позволяет рациональнее подходить к тратам. Например, формат публичного предложения предполагает регулярное понижение цены до момента, пока кто-либо не предложит наилучшую цену.
Таким образом, сайт Rutorgi – это удобный и практичный агрегатор данных торгов по банкротству, который в разы упрощает поиски выгодных предложений. А доступные услуги брокера-профессионала позволят провести сделку юридически грамотно и сэкономить нервы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
16:26 27 Декабря Хабаровские мастера выточили ледяные фигуры в Южно-Сахалинске
19:40 27 Декабря Сахалинская санавиация в уходящем году почти не вылезала из неба
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
16:40 7 Декабря Сахалинские депутаты считают, что решение о введении QR-кодов должен принимать губернатор
16:52 10 Декабря В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
Выбор редакции
- 16:31 Вчера В Тымовском районе новые сёла подключили к газу
- 15:39 29 Декабря В горпарке Южно-Сахалинска устанавливают больше 20 снежных фигур
- 17:52 28 Декабря В среду жители пары десятков домов в Южно-Сахалинске посидят без воды
- 15:24 28 Декабря Два тымовчанина чуть не убили нежеланного гостя черенком от лопаты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?