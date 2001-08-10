Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жильцов квартир и частных домов соседство с клопами и тараканами очень пугают. Эти насекомые не просто мешают комфортно наслаждаться жизнью, но и портят все вокруг: на теле животных и человека появляются уксусы, нельзя оставить на столе еду (на нее сразу набросятся вредители), плюс еще есть вероятность получить какие-либо заражения.

Если вас не устраивает такая обстановка, закажите профессиональные услуги дезинсекции. Специалисты подберут метод борьбы с насекомыми, который будет эффективен именно в вашем случае.

Почему следует сотрудничать с профессионалами

Когда насекомые в доме только начинают появляться, некоторые пытаются справиться с вредителями своими силами. Однако положительных результатов такие действия не приносят. В большинстве случаев ситуация только усугубляется.

Если нужно действительно качественное уничтожение клопов, обратитесь к специалистам. Профессионалы:

используют исключительно специализированные инсектициды, которые остаются полностью безопасными для человека и домашних животных;

проводят комплексную чистку с применением специального оборудования. Это позволяет уничтожить насекомых и их яйца даже в труднодоступных местах (в толщах стен, под плинтусами и так далее);

предоставляют официальную гарантию на обработку. Благодаря этому не придется переживать, что вредители вернутся в дом снова.

Виды дезинсекции

Если вас интересует уничтожение тараканов или других насекомых, стоит ознакомиться с методами дезинсекции, которые применяют специалисты. В данном случае выделяется два направления:

Профилактическая дезинсекция. Действия направлены на то, чтобы создать в квартире или доме непригодные условия для жизни вредителей. Также специалисты проводят профилактическую чистку. Она помогает предотвратить вероятность появления тараканов, клопов и других насекомых. Очаговая дезинсекция. Данный вид обработки проводится тогда, когда вредители уже появились на объекте. Специалисты проводят уничтожение паразитов в несколько этапов, чтобы результат был закреплен на 100%.

Соседство с тараканами и клопами терпеть не нужно. Если вы хотите избавиться от проблемы, стоит уже сейчас обратиться за помощью к профессионалам. Мастера проведут работы не только качественно, но еще и быстро. Так что долго ждать положительного результата не придется. Стоимость обработки помещения уточняйте в индивидуальном формате.