Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несмотря на то, что в 2022 году украинским студентам планируют повысить стипендии (например, студенты вузов смогут претендовать на 2 000 гривен), доходы «грызущих гранит науки» это нарастит не слишком сильно. Между тем как само обучение, так и прочие траты отнимают солидное количество денег, и нередко возникает следующая ситуация: срочно требуется сумма, которой на руках нет.

Одним из вариантов финансовой «подпитки» является кредит. Данный вариант сегодня – не «сигнал» о плохом финансовом состоянии, а привычная и популярная во многих странах услуга. Даже в такой развитой стране, как США, уже во втором квартале 2021 года жители обновили рекорд объёма закредитованности до 15 трлн долларов. Однако нужно уметь грамотно брать кредит, чтобы избежать «подводных камней». Как взять кредит студентам без отказа – и быть уверенным, что получится выплатить его без сложностей и проблем?

Оценка предложений

На Украине, согласно актуальной статистике, работают более 70 банков, что в совокупности с огромным количеством микрофинансовых организаций формирует впечатляющий объём вариантов кредитования. Так что не стоит брать кредит в первом попавшемся банке: важно оценить все доступные предложения. В этом поможет интернет: например, портал Probanki предоставляет список кредитных предложений с возможностью удобной сортировки.

Кроме того, стоит ознакомиться с документами (как минимум – лицензией), разрешающими кредитование физических лиц. Также при выборе банка или МФО не последним моментом является доступность: логично, что ездить на другой конец города для заключения договора или платежей по нему будет неудобно.

Изучение договора

Эксперты отмечают: важно тщательно изучить кредитный договор. Наиболее важное правило звучит следующим образом: если в договоре остался хоть один не до конца понятный пункт, не стоит его подписывать. Знакомиться с положениями документа рекомендуется в спокойной обстановке – для этого можно скачать образец договора с сайта или попросить менеджера банка предоставить копию.

При оценке договора уделить внимание нужно как минимум:

точной сумме кредита с учётом процентов, возможных дополнительных услуг и прочих нюансов;

объёму ежемесячного платежа, комиссиям, которые могут взиматься при разных способах его осуществления (например, через терминалы);

возможности погасить кредит досрочно без штрафных санкций со стороны банка.

Кредит для студента – вполне актуальная и доступная услуга. Главное – верно оценить финансовые возможности и внимательно изучить договор, чтобы выплаты по нему прошли легко и без проблем, а сама выплата стала одним из множества инструментов эффективного поддержания финансового благополучия.