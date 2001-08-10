Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Грызуны и насекомые в доме или квартире вызывают массу беспокойств. Такое соседство считается не только неприятным, но еще и опасным для жизни людей: некоторые из вредителей являются переносчиками опасных для человека заболеваний.

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Какие способы избавления от вредителей существуют

Избавиться от грызунов или насекомых в доме можно двумя основными способами:

Народными средствами. Такие методы борьбы с вредителями считаются проверенными веками: их использовали еще бабушки и дедушки. Главный минус — долгий процесс избавления от насекомых и грызунов. Борьба с вредителями с использованием народных средств может затянуться на месяцы. Химические препараты. Являются более надежными в вопросе уничтожения паразитов. Положительный результат становится заметен практически после первой обработки. Однако стоит учитывать, что в некоторых случаях процесс борьбы с вредителями может чуть-чуть затянуться. Тут все индивидуально.

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Почему проще вызвать профессионала

Если не хотите заниматься уничтожением вредителей самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам. Такое сотрудничество принесет вам много положительных моментов:

вы не будете тратить собственные силы и время на обработку помещений;

профессионалы подберут те средства, которые помогут именно в вашем случае;

получите гарантированный результат. Если вредители вернутся, специалисты исправят ситуацию за счет компании, где они работают;

обработка будет безопасной для вас и домашних животных.

Надоели насекомые и грызуны в доме — начните с ними активную борьбу. Используйте для их уничтожения профессиональные средства. Уже сейчас можете заказать необходимые для дома или квартиры препараты для дезинсекции. Если переживаете, справитесь ли с ситуацией самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам. Тогда они выполнят всю работу. Останется только наслаждаться результатом: спокойной жизнью без вредителей.