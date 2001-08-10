Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ХАССП (HACCP) – это концепция, в рамках которой проводится регулярная идентификация и оценка управления различными опасными факторами, способными повлиять на показатели безопасности продукции. К объектам регулирования по хассп относят, например, минеральную и питьевую воду, продукты питания, пищевые добавки – в общем, внедрение концепции крайне важно для многих производств.

Однако зачастую вся польза, которую может принести грамотное использование ХАССП, «разбивается» о сложный и запутанный документооборот. Именно поэтому компания Comindware предлагает цифровой вариант внедрения, который позволяет с минимальными затратами получить сразу несколько конкурентных преимуществ.

Возможности цифровой системы ХАССП

Во-первых, стоит отметить, что решение, предлагаемое компанией Comindware, полностью согласуется с российским законодательством, в том числе с Техническим регламентом ТС 021/2011, а также с СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Соответственно, никаких проблем с законом применение цифровой системы ХАССП не влечёт.

Технологические особенности ХАССП в «цифре» предполагают, что предприниматель сможет:

перейти к реальному применению положений концепции на предприятии, при этом избегая значительных затрат труда и денег;

всегда знать важные для работы вещи: например, сроки действия медицинских книжек сотрудников;

пользоваться как цифровыми, так и бумажными вариантами документов: система поддерживает выгрузку в удобном для печати варианте.

Гибкость применяемых технологии позволяет всегда держать данные по ХАССП под рукой: возможен вход в систему не только со стационарного компьютера, но и с планшета или смартфона.

Неочевидные преимущества: гибкость и автоматизация

Также применение данного технологического решения имеет и ряд неочевидных преимуществ. Например, цифровой вариант ХАССП можно гибко модернизировать под особенности конкретного предприятия, в том числе через загрузку в систему специфических процедур и процессов. При работе с ХАССП в «бумажном» виде данный шаг потребует значительного количества времени, тогда как цифровой вариант не только позволит оперативно вносить правки, но и автоматизировать все необходимые процессы.

Интерфейс программы построен таким образом, чтобы даже не слишком часто работающий с компьютером человек мог найти нужные данные и вывести их в наглядной форме. Такой подход упрощает принятие управленческих решений и помогает оперативно вводить в курс ситуации других специалистов.

Таким образом, применение решения от компании Comindware даёт возможность улучшить и упростить мониторинг качества, а также не беспокоится о внезапных визитах контролирующих органов. И, конечно, цифровой вариант ХАССП упростит жизнь многих сотрудников, что может положительно сказаться на качестве их работы.