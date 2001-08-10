Покупка белых аккаунтов ВКонтакте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Покупка аккаунтов ВКонтакте

Retriv Biz - магазин качественных аккаунтов и купонов, которые предоставляются исключительно в одни руки. У нас есть возможность купить акк вк как чистые, так и раскрученные профили с набранной аудиторией.

Аккаунты сразу после покупки доступны к использованию. К каждому товару прикрепляется документ с необходимыми данными для входа.

Более 500 довольных клиентов подтверждают надежность магазина. Мы предоставляем 100% гарантию безопасности.

Для чего нужен аккаунт ВК

Купить аккаунты можно как для личного использования, так и в коммерческих целях.

Мы создаем только новые старницы, можно приобрести уже созданную. Она будет привязана к номеру РФ.

Для массовых рассылок, продвижения личного бренда и других способов монетизации социальной сети также отлично подойдет акк ВК.

Где купить проверенный товар

Так как спрос активно увеличивается, в сети появляется множество непроверенных продавцов.

Как понять, что магазин предоставляет качественные аккаунты:

вся информация размещена в развернутом виде;

предоставлены гарантии;

большое количество положительных отзывов на разных форумах;

наличие поддержки на сайте.

Преимущества товара

ВК - одна из наиболее популярных социальных сетей в РФ. Так как к ней высокая заинтересованность потенциальных клиентов практически любого бизнеса, есть смысл приобрести страницу.

Имея активные профили, вы сможете продвигать свой бренд или услуги, не опасаясь блокировок. Не вкладывая при этом большие денежные суммы.

Почему мы

У нас доступен большой выбор страничек:

русские с фото;

украинские с фото;

русские без фотографий;

русские с коротким ID;

мужские раскрученные;

женские раскрученные.

Если для входа использовать качественные прокси сервисы, можно продлить жизнь аккаунта на многие годы, избежав блокировок.

Каждый профиль создавался в качестве фейка, и не имел предыдущего владельца. Благодаря привязке к номеру РФ более устойчив к банам.

Приобрести можно как чистую, так и раскрученную страницу. Уже собранная аудитория позволит сэкономить средства на рекламу или накрутку.

Сразу после покупки вы получаете текстовый документ с данными и инструкцией для входа. И моментально приступаете к использованию товара.

Для каких целей приобретается акк ВКонтакте

Для раскрутки своего бизнеса или монетизации страницы можно:

проводить массовые рассылки для целевой аудитории;

проводить рассылки в паблики;

увеличивать активность - обеспечивать дополнительные переходы, подписки, лайки, просмотры видео и прослушивание музыкальных треков;

запускать рекламные кампании;

использовать для программ по накруткам;

участвовать в конкурсах и опросах;

увеличить количество регистраций на сайте;

сбор информации о ЦА.

В Retriv Biz вы можете быть уверены в качестве купленных товаров. Мы работаем более 4 лет, и за это время не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации.

Обращение в техническую поддержку возможно как до покупки, так и после покупки товаров. Мы поможем подобрать вам подходящий товар и решить любые проблемы со входом.

Возможна покупка одного профиля или сразу нескольких. Для оптовых покупателей доступны скидки. Также на сайте проходит раздача бесплатных аккаунтов.