Топливная карта удобный инструмент расчета за топливо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оптимизация расходов всегда была важнейшим условием успешной деятельности любого предприятия. А если речь идет про транспортные затраты, то здесь нужно грамотно и тонко подходить к вопросу. На балансе любой компании есть авто и заправка — одна из главных статей расходов. Часто недобросовестные водители проводят манипуляции с расходом топлива, что негативно отражается на итогах деятельности. Пройдя на сайт компании GPC RUS https://gpc-store.ru/, можно узнать про весьма эффективный инструмент снижения затрат и экономии.
Эффективная оптимизация расходов на транспорт
Речь идет про топливные карты, с ними одинаково эффективно работают как крупные транспортные компании, так и небольшие организации, где на балансе находится 1-2 автомобиля. Они представляют собой расчетный инструмент, только в отличие от банковской ПК, с их помощью осуществляется расчет за бензин, дизельное топливо или газ. Здесь исключается любое движение наличности, что удобно для водителей, которые не всегда довольны необходимостью отчитываться в бухгалтерии по деньгам, которые выдают им на заправку.
Преимущества использования топливных карт
Топливная карта не просто удобный инструмент, ее использование предполагает ряд более глобальных преимуществ, среди них:
- индивидуальные условия сотрудничества;
- возможность заправки в кредит;
- акционные предложения;
- контроль транспортных расходов.
В зависимости от условий сотрудничества, на балансе может не быть средств, а товар отпустят в кредит. Лучше использовать карты универсальные, которые обслуживаются на разных АЗС. На балансе могут находиться как денежные средства, так и определенный объем бензина, ДТ или газа.
Держатели ТК всегда получают интересные акционные предложения и скидки, причем это не только топливо, но и сопутствующие автомобильные товары, в первую очередь технические жидкости. Расчет всегда можно отследить в личном кабинете, поэтому нерадивым водителям сложно будет объяснить, почему они заправлялись именно на такой объем или отклонились от маршрута. Стоит упомянуть упрощение ведения бухгалтерского учета, а также возмещение части налогов.
Небольшой пластиковый прямоугольник способен существенно снизить расходы большой корпорации. Поэтому к расчетам с помощью топливных карт, присоединяется все больше представителей бизнеса из самых разных отраслей промышленности.
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