HUAWEI MateView GT: особенности и характеристики монитора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
HUAWEI MateView GT занимает достаточно интересную нишу: это изогнутый игровой монитор, ориентированный скорее на геймеров-любителей и фанатов кино. Инженеры китайской компании сумели порадовать несколькими интересными опциями и сохранить цену монитора на вполне пристойном уровне. Чем привлекает MateView GT – и есть ли у него недостатки?
Характеристики: с запасом на будущее
Творение инженеров Поднебесной обладает весьма достойными для своего ценового сегмента характеристиками. В MateView GT реализованы:
- диагональ в 34 дюйма;
- разрешение в 3440 на 1440 пикселей;
- частота обновления в 165 Гц.
Такие параметры в каком-то смысле «заточены» под будущие проекты игровой индустрии: даже в 2020-2021 году далеко не все новинки вышли с поддержкой данного разрешения. Однако просмотр кино – чистое удовольствие.
Одним из ключевых параметров качественных геймерских мониторов является отклик матрицы. На MateView GT он составляет примерно 4 мс, что представителей киберспорта явно не устроит (им необходим отклик в 1 мс), однако рядовым геймерам этого показателя вполне хватит для комфортной игры.
«Секретная» функция и эстетика монитора
Также китайские инженеры удивили странным подходом к функции AMD FreeSync Premium. Её включение позволяет играть в HDR-формате без разрывов, «лесенок» и максимально плавно. В MateView GT она поддерживается – но запуск реализован весьма странно, поскольку необходимо:
- зафиксировать управляющий джойстик монитора в положении «от себя»;
- удержать его примерно 10 секунд;
- в появившемся меню включить заветную технологию.
Также для раскрытия всех возможностей монитора понадобится мощный компьютер либо производительный ноутбук. Без них планка в 100 и более кадров в секунду на разрешении 3К вряд ли будет взята. А вот переходник под розетку монитора не понадобится: истории с поставками китайской продукции со специфическими вилками постепенно уходят в прошлое.
С точки зрения эстетики модель вышла удачной:
- во-первых, её можно без проблем повесить на стену;
- во-вторых, нейтральный чёрный цвет впишется практически в любой интерьер;
- в-третьих, подставку оснастили световой RGB-полосой, которая упрощает регулировку звука и красиво выглядит.
По итогу можно сказать, что у HUAWEI вышел интересный монитор, который будет любопытен ценителям кино и игр. Несмотря на то, что для профессионального киберспорта он не очень подходит в силу большого отклика, в качестве универсального развлекательного решения для простых любителей провести час-другой за играми или сериалами, он покажет себя с наилучшей стороны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 00:34 Сегодня HUAWEI MateView GT: особенности и характеристики монитора
- 00:36 Сегодня Топливная карта удобный инструмент расчета за топливо
11:36 24 Декабря Мэрия Южно-Сахалинска ответила на вопросы, волнующие владельцев участков в СНТ
13:20 24 Декабря В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу
13:19 24 Декабря Трое ранее судимых сахалинцев обокрали дачный дом
17:20 24 Декабря Из-за утечки в Южно-Сахалинске без воды остались несколько домов
16:52 10 Декабря В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
16:40 7 Декабря Сахалинские депутаты считают, что решение о введении QR-кодов должен принимать губернатор
11:36 24 Декабря Мэрия Южно-Сахалинска ответила на вопросы, волнующие владельцев участков в СНТ
14:31 3 Декабря Начинающие мошенники на Сахалине отправятся под суд
Выбор редакции
- 15:39 Вчера В горпарке Южно-Сахалинска устанавливают больше 20 снежных фигур
- 17:52 28 Декабря В среду жители пары десятков домов в Южно-Сахалинске посидят без воды
- 15:24 28 Декабря Два тымовчанина чуть не убили нежеланного гостя черенком от лопаты
- 19:40 27 Декабря Сахалинская санавиация в уходящем году почти не вылезала из неба
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?