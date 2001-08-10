HUAWEI MateView GT: особенности и характеристики монитора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

HUAWEI MateView GT занимает достаточно интересную нишу: это изогнутый игровой монитор, ориентированный скорее на геймеров-любителей и фанатов кино. Инженеры китайской компании сумели порадовать несколькими интересными опциями и сохранить цену монитора на вполне пристойном уровне. Чем привлекает MateView GT – и есть ли у него недостатки?

Характеристики: с запасом на будущее

Творение инженеров Поднебесной обладает весьма достойными для своего ценового сегмента характеристиками. В MateView GT реализованы:

диагональ в 34 дюйма;

разрешение в 3440 на 1440 пикселей;

частота обновления в 165 Гц.

Такие параметры в каком-то смысле «заточены» под будущие проекты игровой индустрии: даже в 2020-2021 году далеко не все новинки вышли с поддержкой данного разрешения. Однако просмотр кино – чистое удовольствие.

Одним из ключевых параметров качественных геймерских мониторов является отклик матрицы. На MateView GT он составляет примерно 4 мс, что представителей киберспорта явно не устроит (им необходим отклик в 1 мс), однако рядовым геймерам этого показателя вполне хватит для комфортной игры.

«Секретная» функция и эстетика монитора

Также китайские инженеры удивили странным подходом к функции AMD FreeSync Premium. Её включение позволяет играть в HDR-формате без разрывов, «лесенок» и максимально плавно. В MateView GT она поддерживается – но запуск реализован весьма странно, поскольку необходимо:

зафиксировать управляющий джойстик монитора в положении «от себя»;

удержать его примерно 10 секунд;

в появившемся меню включить заветную технологию.

Также для раскрытия всех возможностей монитора понадобится мощный компьютер либо производительный ноутбук. Без них планка в 100 и более кадров в секунду на разрешении 3К вряд ли будет взята. А вот переходник под розетку монитора не понадобится: истории с поставками китайской продукции со специфическими вилками постепенно уходят в прошлое.

С точки зрения эстетики модель вышла удачной:

во-первых, её можно без проблем повесить на стену;

во-вторых, нейтральный чёрный цвет впишется практически в любой интерьер;

в-третьих, подставку оснастили световой RGB-полосой, которая упрощает регулировку звука и красиво выглядит.

По итогу можно сказать, что у HUAWEI вышел интересный монитор, который будет любопытен ценителям кино и игр. Несмотря на то, что для профессионального киберспорта он не очень подходит в силу большого отклика, в качестве универсального развлекательного решения для простых любителей провести час-другой за играми или сериалами, он покажет себя с наилучшей стороны.