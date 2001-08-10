Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2006 году был создан Евразийский банк развития. Этот международный финансовый институт был учрежден президентами России и Казахстана. Сегодня в состав Банка входят и другие страны: Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан. Целями ЕАБРа являются:

экономическое развитие государств-участниц;

расширение и укрепление торгово-экономических связей между странами;

углубленная интеграция в евразийском регионе.

Банк реализует много социально-значимых проектов с помощью учрежденных фондов.

О фонде цифровых инициатив и его проектах

Евразийский банк осуществляет финансовую деятельность и получает прибыль. Также государства-участники выплачивают членские взносы. И всю полученную прибыль Банк распределяет между Фондами, которые реализуют миссию ЕАБРа – улучшение социально-экономического состояния в странах-участницах. Так, например, на сайте Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития https://fci.eabr.org/ можно ознакомиться с его задачами и проектами. Все они направлены на поиск и разработку эффективных инструментов по цифровизации многих сфер жизни. Конечно, важно придумать и оптимальные способы внедрения цифровых систем.

Фонд поддерживает идеи частных предпринимателей и крупных организаций, которые разработали проекты цифровизации и автоматизации различных сфер жизни общества, кибер-безопасности. Последнее особенно важно для всех стран. Своевременность и актуальность цифровизации проявилась в период пандемии, когда были установлены серьезные коронавирусные ограничения по всему миру.

В течение первого года существования Фонд реализовал уже несколько крупных проектов. Одним из самых значимых является «Путешествую без COVID-19». С помощью данной системы граждане Евразийского экономического союза получили возможность передвигаться по миру в упрощенном режиме. При этом главные лица России высоко оценили данное приложение и предложили расширить географию проекта.

В декабре 2021 года специалисты Фонда цифровых инициатив приступили к разработке проекта «умный город» в Душанбе. Это позволит внедрять и развивать цифровые решения в сфере предоставления государственных услуг и административного управления. После реализации пилотного проекта в столице будет продолжена цифровизация во всем Таджикистане.

Таким образом, Фонд цифровых инициатив – это отличная поддержка для развивающихся государств-участниц ЕАБРа, которые нуждаются в модернизации и совершенствовании систем управления и взаимодействия с обществом.