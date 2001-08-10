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Протезирование зубов в клинике «Абилис»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правильный прикус и белоснежные зубы позволяют улыбаться без стеснения и улучшить дикцию. В таком случае больше шансов получить работу мечты. Более того, здоровые зубы избавляют от трудностей с пережевыванием пищи. Современная стоматологическая клиника «Абилис» предлагает жителям Красноярска все для того, чтобы сделать улыбку максимально приятной и обаятельной.
Что предлагается пациентам клиники «Абилис»
В стоматологической клинике «Абилис» предлагаются различные услуги, направленные на восстановление зубного ряда пациентов, в том числе протезирование зубов. Высококвалифицированный ортопед в любое подходящее вам время проконсультирует о тонкостях работы. Клиентам предлагаются разные услуги:
- съемные зубные протезы;
- протезирование на имплантат;
- бюгельные протезы;
- коронки из диоксида циркония;
- металлические и металлокерамические коронки.
Конечный результат работы ортопедов гарантирует качество и долговечную службу имплантатов. Улыбка будет выглядеть естественно. Стоимость протезирования определяется в зависимости от цены протеза и сложности работы специалистов. В этом процессе все сугубо индивидуально.
Почему стоит обратиться к специалистам клиники «Абилис»
Обратившись к врачам клиники «Абилис», пациенту становятся доступны следующие преимущества:
- тщательная диагностика с использованием современного оборудования;
- высококвалифицированная стоматологическая поддержка;
- качественные сертифицированные материалы;
- индивидуальный подход к лечению каждого пациента;
- доступная ценовая политика.
С установкой протезов приходится сталкиваться большинству людей, поскольку проблемы с зубным рядом могут возникать в любом возрасте и по разным причинам. Качественное протезирование зубов в современной стоматологической клинике избавляет пациентов от многих проблем, в том числе от неловких моментов во время проявления эмоций. Зубные протезы имеют немало преимуществ:
- они не отличаются от настоящих зубов;
- улучшают пищеварительные функции;
- протезы удобны и не вызывают неприятные ощущения;
- их не нужно дополнительно обтачивать;
- предотвращают потерю костной ткани.
Современное протезирование зубов представляет собой безболезненную процедуру, проводимую специалистами в строгой последовательности: врач учитывает особенности челюсти, размеры и форму зубов, а также другие индивидуальные параметры ротовой полости.
Понадобится некоторое время, чтобы клиент клиники привык к протезам в своем рту. После процедуры протезирования никто из собеседников и близких знакомых не сможет отличить родные зубы от протезов.
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