Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правильный прикус и белоснежные зубы позволяют улыбаться без стеснения и улучшить дикцию. В таком случае больше шансов получить работу мечты. Более того, здоровые зубы избавляют от трудностей с пережевыванием пищи. Современная стоматологическая клиника «Абилис» предлагает жителям Красноярска все для того, чтобы сделать улыбку максимально приятной и обаятельной.

Что предлагается пациентам клиники «Абилис»

В стоматологической клинике «Абилис» предлагаются различные услуги, направленные на восстановление зубного ряда пациентов, в том числе протезирование зубов. Высококвалифицированный ортопед в любое подходящее вам время проконсультирует о тонкостях работы. Клиентам предлагаются разные услуги:

съемные зубные протезы;

протезирование на имплантат;

бюгельные протезы;

коронки из диоксида циркония;

металлические и металлокерамические коронки.

Конечный результат работы ортопедов гарантирует качество и долговечную службу имплантатов. Улыбка будет выглядеть естественно. Стоимость протезирования определяется в зависимости от цены протеза и сложности работы специалистов. В этом процессе все сугубо индивидуально.

Почему стоит обратиться к специалистам клиники «Абилис»

Обратившись к врачам клиники «Абилис», пациенту становятся доступны следующие преимущества:

тщательная диагностика с использованием современного оборудования;

высококвалифицированная стоматологическая поддержка;

качественные сертифицированные материалы;

индивидуальный подход к лечению каждого пациента;

доступная ценовая политика.

С установкой протезов приходится сталкиваться большинству людей, поскольку проблемы с зубным рядом могут возникать в любом возрасте и по разным причинам. Качественное протезирование зубов в современной стоматологической клинике избавляет пациентов от многих проблем, в том числе от неловких моментов во время проявления эмоций. Зубные протезы имеют немало преимуществ:

они не отличаются от настоящих зубов;

улучшают пищеварительные функции;

протезы удобны и не вызывают неприятные ощущения;

их не нужно дополнительно обтачивать;

предотвращают потерю костной ткани.

Современное протезирование зубов представляет собой безболезненную процедуру, проводимую специалистами в строгой последовательности: врач учитывает особенности челюсти, размеры и форму зубов, а также другие индивидуальные параметры ротовой полости.

Понадобится некоторое время, чтобы клиент клиники привык к протезам в своем рту. После процедуры протезирования никто из собеседников и близких знакомых не сможет отличить родные зубы от протезов.