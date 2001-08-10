Брендинг — зачем компании создавать бренд? Стратегии и примеры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря разработанному бренду компания становится узнаваемой и достигает успеха. Такие знаменитые и крупные предприятия, как Apple, Google, Coсa-Cola, имеют целый штат работников, занимающийся брендингом. Любой квалифицированный маркетолог подтвердит, что имя компании, репутация, очень важны не только для руководящего состава компании, но и для обычного потребителя.

Понятие брендинга и для чего он нужен

Обычно под брендом понимается имя компании, фирменный знак, ассоциации, связанные с организацией. Все крупные организации имеют неповторимый, собственный бренд, который делает их отличными друг от друга. К примеру, крупнейшая организация Coca-Cola, выпускающая газированный напиток темного цвета, у многих людей ассоциируется с Новым Годом. Такие приятные, новогодние ассоциации появились благодаря брендингу и рекламе продаваемого товара. Санта-Клаус держащий в руке бутылку Колы, огромный грузовик красного цвета, мерцающий огоньками, зимняя, предпраздничная атмосфера, показанная в рекламе – первое, с чем ассоциируется газированный напиток и компания, его производящая.

Брендинг – комплекс мер, направленный на разработку и создание бренда, отражающего образ деятельности организации, предоставляющей услуги или товарную продукцию. Первые брендовые предприятия зародились еще в далеком прошлом, хотя в давние времена и не придавали большого значения этому процессу. Ремесленники и торговцы на товарах и продукции выбивали клеймо, что являлось отличительным знаком товара от продукции, созданной другими торговцами. При развитии мануфактур и фабрик клеймение товара стало обычным делом. Так зародился обширный маркетинговый процесс под названием брендинг.

Цели и задачи брендинга

Благодаря брендингу у потребителя создается образ и ассоциация предлагаемых услуг или товаров. С помощью брендинга фирма пытается вызвать у потребителей положительное впечатление.

Целью брендинга является развитие и формирование позитивного, узнаваемого образа, с помощью которого любой потребитель будет узнавать предприятие.

Задачами брендинга являются:

Придание индивидуальности предприятию; Выделение и акцентирование на преимуществах фирмы; Создание коммуникации между потребителями и предприятием; Способность выделить идентификацию товаров и услуг; Разработка стратегии, направленной на продвижение фирмы; Формирование позитивного образа вокруг услуг и товаров предприятия; Установление контакта между фирмой и потребителями.

Разновидности брендинга

Маркетологи выделяют несколько разновидностей и направлений брендинга.

1. Товарный

Акцент делается не на фирме, а на конкретном товаре. Для такой разновидности характерен дизайн продукции, логотип, который будет непохож на логотипы других производителей. Такая разновидность позволяет идентифицировать товар, придать ему красочность и положительный образ в глазах потребителей.

2. Сервисный

Такая разновидность характеризуется тем, что продвигается бренд услуги или сервиса, предлагаемых для клиентов. К примеру, операторы сотовой связи, пытаются разработать условия и акции, которые будут заманчивыми для клиентов. Сервисный брендинг направлен на разработку более выгодных условий, чем у конкурентов и создание преимуществ фирмы.

3. Персональный

При такой разновидности продвигается не фирма, а конкретный человек, медиа-персона. Существует заблуждение, что бренд можно выстроить вокруг вещи или услуги. Но это ошибочное мнение. Бренд можно выстроить вокруг человека, независимо от того, чем он занимается. Популярные блогеры выстраивают бренд, создают неповторимый стиль, побуждающий людей следить за автором, слушать его речи и внимать его словам.

4. Корпоративный

Такой брендинг выстраивается внутри предприятия и направлен на удобство работы служащих. Корпоративный бренд строится таким образом, чтобы привлекать как можно больше людей, заинтересовать их деятельностью компании. К примеру, компания Google привлекает новых работников своей лояльностью по отношению к служащим, создавая все оптимальные условия для работы. На территории предприятия расположены игровые площадки, зоны фудкорта и даже кинотеатры для того, чтобы работники могли не только работать, но и комфортно отдыхать, находясь на работе.

5. Политический

Бренд можно выстроить не только вокруг промышленной фирмы, но и вокруг партии или политика. Зачастую политические бренды связаны со скандалами, что побуждает людей говорить о политике, вступать в партии, проявлять политическую позицию, обсуждать с другими политические взгляды и идеи. Многие политики успешно пользуются выстроенным вокруг себя брендингом, взять хотя бы Жириновского, Навального или Зеленского.

6. Спортивный

Во все времена спортивные мероприятия и спортсмены пользовались большим успехом и популярностью у людей. Спорт пропагандирует здоровый образ жизни. Спортивный бренд может быть выстроен как вокруг персонального спортсмена, так и команды. Спортивные мероприятия также имеют бренд. Можно вспомнить олимпийские игры или Чемпионат Мира по футболу. Такие мероприятия собирают миллионы зрителей и не оставляют равнодушным даже далекого от спорта человека.

Этапы разработки бренда

Создание и формирование бренда – процесс непростой и требующий отдельного внимания. Тысячи маркетологов ломают голову над разработкой брендов. При создании бренда выделяют следующие этапы.

Проанализировать рынок. На первоначальной стадии анализа необходимо изучить охват аудитории, клиентскую базу, проследить за конкурентами и их предложениями. На данном этапе лучше проводить опросы потребителей, проводить тестирование и обзоры новой продукции или услуг. Разработать концепцию бренда. При разработке нужно решить, в чем будет уникальность фирмы, ее преимущества в отличие от конкурентов, выделить сильные стороны предприятия. Подготовить элементы айдентики. На данной стадии создаются слоганы, логотипы и дизайн фирмы. Для эффективности лучше привлечь специалистов: для слоганов и рекламы – копирайтеров, для разработки дизайна и логотипов – дизайнеров, для продвижения товарной продукции – менеджеров. Способствовать продвижению бренда. Создание и формирование бренда – полдела, необходимо уделить время его раскрутке. Для раскрутки подойдет реклама, всевозможные акции и бонусные программы. Проанализировать готовый результат. Полученный результат должен нести плоды. После раскрутки бренда следует проанализировать рынок, сравнить с конкурирующими предприятиями, подсчитать насколько увеличился доход после формирования бренда. В случае, когда результаты не оправдывают ожидания, следует задуматься о том, чтобы частично или полностью изменить брендинг фирмы. После прохождения этопов брендинга необходимо произвести проверку товарного знака для продажи товаров на маркетплейсах и привлекать к ответственности за нарушение исключительных прав

Типичные ошибки при формировании брендинга

Люди, работающие с созданием и формированием брендинга, нередко сталкиваются с проблемами и совершают распространенные ошибки.

Создают торговую марку, логотипы и слоганы, не осознавая конечной цели;

Создают бренд без первичного анализа;

При создании торговой марки нет продвижения, рекламных баннеров, акций;

Пренебрежение интересами пользователей и клиентов;

Не своевременно подают заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент, в итоге становятся жертвами мошенников и конкурентов;

Не хотят анализировать результаты брендинга.

Заключение

Каждая уважающая себя организация заинтересована в создании и разработке бренда, который поможет придать необходимый настрой товару, услуге или человеку. В брендинге нуждаются не только неодушевленные вещи, но и люди: спортсмены, политики, блогеры, артисты. Процесс формирования брендинга не простой и требует времени, сил и денег. Некоторые люди экономят на рекламе, маркетологах и дизайнерах. Экономия не принесет ожидаемых результатов. Чтобы создать успешный бренд, нужно учитывать интересы пользователей и клиентов, прислушиваться к мнению сторонних наблюдателей, не имеющих отношения к компании. При регистрации бренда не следует забывать про соблюдение юридических формальностей, чтобы защитить его от мошенников и конкурентов.

Источник: iP-Brand патентное бюро