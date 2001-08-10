Квартиры-студии: история и особенности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Квартиры-студии появились в 20-е годы прошлого века в США. Там появились новые дома, в которых несущие стены располагались только по периметру здания, и получались помещения, в которых не было внутренних стен. В таких квартирах-студиях можно было легко создавать комнаты и по желанию, менять их местами.

В Соединенных Штатах Америки такие квартиры представляли собой двухуровневое помещение, на втором этаже была спальня, а на первом - все остальное. Первый уровень был достаточно большой по площади, что позволяло молодежи снимать такое жилье вскладчину. Квартира-студия благодаря фантазии молодых людей приобретала свой неподражаемый облик. Именно тогда появилось мнение, что, такие квартиры, обязаны быть оригинальными.

В Советском Союзе студии представляли собой малометражные однокомнатные квартиры, где был отдельный санузел, но не было кухни и коридора. Они также пользовались спросом у молодежи, т. к. стоили относительно недорого.

В квартиру-студию переделываются различные помещения: квартира, дачный дом. Для начала, чтобы создать такую жилплощадь необходимо удалить внутренние стены и коридоры. Такой способ планировки плюс всевозможные архитектурные приемы зрительно увеличивают площадь, делают помещение более комфортным и светлым. Но не для всех людей подойдет постоянное проживание в таком месте, постоянное нахождение в одной комнате.

Как советуют профессионалы, правильно подобранные нейтральные тона, ненавязчиво расположенная не громоздкая мебель и переносные ширмы помогут придать интерьеру разнообразие и ненавязчивость.

В современных новостройках, зачастую, застройщики дают возможность будущим жильцам выражать свои творческие фантазии в оформлении квартир. Они предоставляют покупателям новые планировки, в которых отсутствуют стены, и у жильцов появляется выбор, что сделать со своей квартирой: создать студию или разбить ее на несколько комнат. Конечно же, застройщики предлагают варианты разметки на комнаты в элитных домах. Их делает архитектор, но жильцов это ни к чему не обязывает, поэтому они могут делать планировку, которая нравится им.

Создавая собственную квартиру всегда можно удивить друзей, знакомых, а главное, соседей, последние, владеющие точно такими же квартирами, всегда отметят оригинальную планировку и интерьер квартиры-студии.

В заключении, отметим главные моменты, на которые стоит обратить при выборе квартиры-студии:

Старайтесь выбрать площадь будущего жилья от 25 кв.м.

Хорошо, если в квартире будет два окна.

Для удобства зонирования студии, выбирайте прямоугольную или квадратную квартиру

Плюсом будет наличие балкона или лоджии

Если вы хотите купить квартиру в Екатеринбурге в новом современном районе со всеми преимуществами, то присмотритесь к ЖК «River Park». Развитая инфраструктура, современные сети инженерных коммуникаций, прогрессивные системы обеспечения безопасности – только лишь малый перечень бонусов и привилегий, который по достоинству оценит счастливый новообладатель квартиры в «River Park» в Екатеринбурге.