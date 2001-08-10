Квартиры-студии: история и особенности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Квартиры-студии появились в 20-е годы прошлого века в США. Там появились новые дома, в которых несущие стены располагались только по периметру здания, и получались помещения, в которых не было внутренних стен. В таких квартирах-студиях можно было легко создавать комнаты и по желанию, менять их местами.
В Соединенных Штатах Америки такие квартиры представляли собой двухуровневое помещение, на втором этаже была спальня, а на первом - все остальное. Первый уровень был достаточно большой по площади, что позволяло молодежи снимать такое жилье вскладчину. Квартира-студия благодаря фантазии молодых людей приобретала свой неподражаемый облик. Именно тогда появилось мнение, что, такие квартиры, обязаны быть оригинальными.
В Советском Союзе студии представляли собой малометражные однокомнатные квартиры, где был отдельный санузел, но не было кухни и коридора. Они также пользовались спросом у молодежи, т. к. стоили относительно недорого.
В квартиру-студию переделываются различные помещения: квартира, дачный дом. Для начала, чтобы создать такую жилплощадь необходимо удалить внутренние стены и коридоры. Такой способ планировки плюс всевозможные архитектурные приемы зрительно увеличивают площадь, делают помещение более комфортным и светлым. Но не для всех людей подойдет постоянное проживание в таком месте, постоянное нахождение в одной комнате.
Как советуют профессионалы, правильно подобранные нейтральные тона, ненавязчиво расположенная не громоздкая мебель и переносные ширмы помогут придать интерьеру разнообразие и ненавязчивость.
В современных новостройках, зачастую, застройщики дают возможность будущим жильцам выражать свои творческие фантазии в оформлении квартир. Они предоставляют покупателям новые планировки, в которых отсутствуют стены, и у жильцов появляется выбор, что сделать со своей квартирой: создать студию или разбить ее на несколько комнат. Конечно же, застройщики предлагают варианты разметки на комнаты в элитных домах. Их делает архитектор, но жильцов это ни к чему не обязывает, поэтому они могут делать планировку, которая нравится им.
Создавая собственную квартиру всегда можно удивить друзей, знакомых, а главное, соседей, последние, владеющие точно такими же квартирами, всегда отметят оригинальную планировку и интерьер квартиры-студии.
В заключении, отметим главные моменты, на которые стоит обратить при выборе квартиры-студии:
- Старайтесь выбрать площадь будущего жилья от 25 кв.м.
- Хорошо, если в квартире будет два окна.
- Для удобства зонирования студии, выбирайте прямоугольную или квадратную квартиру
- Плюсом будет наличие балкона или лоджии
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