Пластиковые окна: основные виды поломок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пластиковые окна сегодня используются повсеместно. Их устанавливают в частных и многоэтажных домах, в больницах, школах, детских садах. Распространенность конструкций обусловлена большим количеством их преимуществ: отличаются высоким уровнем надежности, хорошо защищают помещение от внешнего шума, просты в отношении обслуживания.

Однако с течением времени даже пластиковые окна могут выходить из строя. Если такая ситуация возникла у вас, переживать не стоит. Решить проблему в данном случае может квалифицированный ремонт. Заказать вызов мастера можете с помощью официального сайта компании Osnova https://okna-kbe.od.ua/page/remont_okon.html.

Какие виды поломок встречаются

У пластиковых окон чаще всего встречаются следующие виды поломок:

створка окна повернулась не в ту сторону, в которую нужно, расположена неровно. В таком случае потребуется регулировка данного элемента. Процесс работы специалиста не займет много времени: проблема устраняется несколькими простыми действиями;

вышла из строя ручка окна. В некоторых случаях ее можно отремонтировать. Если такие работы невозможно сделать, производится замена комплектующей части на новую;

неисправно функционирует фурнитура оконной конструкции. Есть несколько путей решения: произвести смазку элементов, очистить их от загрязнений или заменить на новые. Что поможет именно в вашем случае устранить проблему точно скажет специалист;

окно начало пропускать слишком много сквозняков, шума. В таком случае потребуется услуга замены стеклопакета. Сразу можно попросить установить более толстый материал. Благодаря этому тепло в помещении будет сохраняться гораздо лучше, чем раньше. Рекомендуется заказывать соответствующие услуги до наступления холодов.

Поломки пластиковых окон могут быть связаны и с другими конструктивными элементами. Стоимость ремонта следует уточнять в индивидуальном формате. Тут уже все зависит от вида неисправности.

Если интересует обслуживание в данном направлении, можете уже сейчас обратиться в компанию Osnova. Для получения первичной консультации воспользуйтесь контактным номером телефона, указанным на официальном сайте. С его помощью вы сможете связаться с ответственным менеджером. Он ответит на все ваши вопросы, проконсультирует относительно видов оказываемых услуг. Стоит учитывать, что компания проводит ремонт не только окон, но и дверей, а также других металлопластиковых конструкций.