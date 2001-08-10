Затворы чугунные: виды и классификация
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Практически в каждом гидротехническом сооружении или трубопроводе необходимо применять затворы. Этот вид арматуры может изготавливаться из разных материалов, но наиболее востребованы модели из чугуна. Материал отличается повышенной долговечностью, устойчив к коррозии, выдерживает высокие механические нагрузки.
Типы арматуры по предназначению
Прежде, чем купить затвор чугунный поворотный дисковый, следует разобраться, какие модели предлагают производители и для каких условий работы предназначена арматура. Выделяют следующие основные группы чугунных затворов:
- Рабочие. Подобный тип затворов применяют в гидросистемах и трубопроводах для обеспечения корректной работы. С помощью арматуры производят перекрытие и регулировку потока.
- Ремонтные затворы. Такие модели применяют во время ремонтных работ. Затвор устанавливают в трубопровод и производят перекрытие потока. У таких моделей не слишком высокий рабочий ресурс, кроме того, в большинстве случаев конструкций не предусматривает возможность регулировки интенсивности потока.
- Аварийные. Арматура используется в качестве дублирующего элемента при возникновении аварийной ситуации. Если основной затвор выходит из строя, то поток перекрывают с помощью аварийного устройства.
- Строительные. Подобные устройства также являются временными. С их помощью проводят перекрытие потока во время строительства системы.
Наиболее долговечными и надежными являются основные (или рабочие затворы). Устройства изготавливают из износостойких материалов, устойчивых к повышенному давлению и различным видам механических воздействий. Аварийные затворы также отличаются высокой прочностью, но такую арматуру устанавливают только на наиболее ответственных участках трубопровода.
Наименее надежными из всех категорий являются строительные затворы. Также как и ремонтные устройства, эти модели не предназначены для длительной эксплуатации, к их преимуществам относят невысокую стоимость, удобство и простоту монтажа и демонтажа.
Устройство привода
Еще один важный момент, который учитывают при выборе затворов – это устройство привода, с помощью которого усилие передается на подвижный элемент. В продаже представлены следующие модели:
- Механические. Наиболее просто тип затвора. Закрытие и открытие осуществляется при помощи механического воздействия. Такие устройства используют при трубопроводах небольшого диаметра.
- С редуктором. Модели с редуктором применяют для систем, где поток подается под большим давлением. В этом случае трудно провести перекрытие простым механическим усилием, с помощью встроенного редуктора увеличивается усилие.
- С пневматическим приводом. Такие модели устроены следующим образом:. при подаче электричества на устройство в движение приводится поршень, связанный с редуктором.
- Гидравлический привод. Затворы с гидравлическим приводом более надежны и менее требовательны к потере герметичности, при этом устройства также эффективны, как и пневматические затворы.
- Электрический привод. Производители разработали усовершенствованные модели, в которых вращательный момент передается напрямую. Подобные устройства надежны, эффективны, могут использоваться в самых сложных условиях.
При выборе затворов также важно учитывать габариты. Устройство должно соответствовать параметрам трубопровода и условиям монтажа. К примеру, для установки в стесненных условиях используют компактные приборы. Также учитывают возможность дистанционного управления потоком, кроме того, производители могут оснащать затворы датчиками и контроллерами, позволяющими автоматически перекрывать поток в случае аварийной ситуации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
11:52 Сегодня Председатель думы Южно-Сахалинска подал в отставку
08:48 Сегодня Сахалинские единороссы взяли на контроль решение проблемы с окнами в макаровской больнице
09:54 Сегодня В Корсаковском районе ведутся поиски пропавшего матроса
08:45 Сегодня Первый самолет в Леонидово встретили Дед Мороз и Снегурочка с хлебом и солью
11:34 16 Декабря Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
13:21 17 Декабря Почти четыре миллиона рублей взял в кредит сахалинец, чтобы отдать мошенникам
17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
15:12 16 Декабря В сахалинском зоопарке появились дикобразы
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
15:11 25 Ноября Сахалинка, снимая деньги из банкомата, отвлеклась и лишилась налички
Выбор редакции
- 11:38 21 Декабря Сахалинская область примет эстафету матчей в честь юбилея российского хоккея
- 10:52 20 Декабря Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира
- 17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
- 15:12 16 Декабря В сахалинском зоопарке появились дикобразы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?