Затворы чугунные: виды и классификация

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Практически в каждом гидротехническом сооружении или трубопроводе необходимо применять затворы. Этот вид арматуры может изготавливаться из разных материалов, но наиболее востребованы модели из чугуна. Материал отличается повышенной долговечностью, устойчив к коррозии, выдерживает высокие механические нагрузки.

Типы арматуры по предназначению

Прежде, чем купить затвор чугунный поворотный дисковый, следует разобраться, какие модели предлагают производители и для каких условий работы предназначена арматура. Выделяют следующие основные группы чугунных затворов:

Рабочие. Подобный тип затворов применяют в гидросистемах и трубопроводах для обеспечения корректной работы. С помощью арматуры производят перекрытие и регулировку потока. Ремонтные затворы. Такие модели применяют во время ремонтных работ. Затвор устанавливают в трубопровод и производят перекрытие потока. У таких моделей не слишком высокий рабочий ресурс, кроме того, в большинстве случаев конструкций не предусматривает возможность регулировки интенсивности потока. Аварийные. Арматура используется в качестве дублирующего элемента при возникновении аварийной ситуации. Если основной затвор выходит из строя, то поток перекрывают с помощью аварийного устройства. Строительные. Подобные устройства также являются временными. С их помощью проводят перекрытие потока во время строительства системы.

Наиболее долговечными и надежными являются основные (или рабочие затворы). Устройства изготавливают из износостойких материалов, устойчивых к повышенному давлению и различным видам механических воздействий. Аварийные затворы также отличаются высокой прочностью, но такую арматуру устанавливают только на наиболее ответственных участках трубопровода.

Наименее надежными из всех категорий являются строительные затворы. Также как и ремонтные устройства, эти модели не предназначены для длительной эксплуатации, к их преимуществам относят невысокую стоимость, удобство и простоту монтажа и демонтажа.

Устройство привода

Еще один важный момент, который учитывают при выборе затворов – это устройство привода, с помощью которого усилие передается на подвижный элемент. В продаже представлены следующие модели:

Механические. Наиболее просто тип затвора. Закрытие и открытие осуществляется при помощи механического воздействия. Такие устройства используют при трубопроводах небольшого диаметра. С редуктором. Модели с редуктором применяют для систем, где поток подается под большим давлением. В этом случае трудно провести перекрытие простым механическим усилием, с помощью встроенного редуктора увеличивается усилие. С пневматическим приводом. Такие модели устроены следующим образом:. при подаче электричества на устройство в движение приводится поршень, связанный с редуктором. Гидравлический привод. Затворы с гидравлическим приводом более надежны и менее требовательны к потере герметичности, при этом устройства также эффективны, как и пневматические затворы. Электрический привод. Производители разработали усовершенствованные модели, в которых вращательный момент передается напрямую. Подобные устройства надежны, эффективны, могут использоваться в самых сложных условиях.

При выборе затворов также важно учитывать габариты. Устройство должно соответствовать параметрам трубопровода и условиям монтажа. К примеру, для установки в стесненных условиях используют компактные приборы. Также учитывают возможность дистанционного управления потоком, кроме того, производители могут оснащать затворы датчиками и контроллерами, позволяющими автоматически перекрывать поток в случае аварийной ситуации.