Туристическая страховка: для чего она нужна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для оформления визы в страны Шенгенского соглашения и ряд других государств требуется наличие медицинского полиса на весь срок поездки. При этом есть свои правила по сумме страхового покрытия и другим параметрам полиса.

Так, например, для подачи заявления на туристическую визу в любую европейскую страну необходима страховка без франшизы с покрытием минимум 30 000 евро. Рабочие и спортивные полисы должны иметь большую сумму компенсации. Это связано с более высокими рисками получения различных травм.

Любой полис можно быстро и экономично оформить с помощью онлайн агента страхования Greentravel. Туристу достаточно зайти на сервис, выбрать страну поездки, сроки пребывания, цель визита и программа автоматически рассчитает стоимость полиса. После оплаты клиент получит электронную страховку любым удобным способом (на электронную почту, в один из мессенджеров).

Для обращения к доктору или в страховую не нужно предъявлять документ, главное знать номер полиса и иметь при себе заграничный паспорт. Если вы выезжаете за рубеж с ребенком, то при оформлении страховки нужно вписывать данные одного из родителя. Обращаться в страховую и вести переговоры с доктором может только тот родитель, который указан в качестве страхователя.

Страховка для активных туристов

Если вы отправляетесь в поездку, где планируете заниматься активными или экстремальными видами спорта, даже для развлечения, то стоит сразу это указать при оформлении страховки. В таком случае стоимость полиса возрастет, зато вы будете уверены, что получите неотложную помощь при необходимости. К активным видам отдыха страховые компании относят:

прогулки на велосипедах;

катание на каяках, ватрушках, каноэ;

активные игры, такие как футбол, волейбол и другие.

Катание на лошадях, лыжный спорт, сноуборд, дайвинг и серфинг считаются экстремальными видами отдыха. Получить помощь в случае травмирования туристы смогут только при наличии полиса, покрывающего расходы именно на этот вид туризма. Спортсмены, которые выезжают в другую страну на сборы, тренировки или соревнования обязаны оформлять спортивную страховку. Без нее в случае любого повреждения или травмы им придется в полном размере оплачивать услуги доктора и больницы.

Таким образом, оформление туристической или спортивной страховки – это не просто формальность для получения визы и пересечения границы, а надежная гарантия того, что путешественнику окажут медицинскую помощь без предъявления огромных счетов на оплату услуг.