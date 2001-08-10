Туристическая страховка: для чего она нужна
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для оформления визы в страны Шенгенского соглашения и ряд других государств требуется наличие медицинского полиса на весь срок поездки. При этом есть свои правила по сумме страхового покрытия и другим параметрам полиса.
Так, например, для подачи заявления на туристическую визу в любую европейскую страну необходима страховка без франшизы с покрытием минимум 30 000 евро. Рабочие и спортивные полисы должны иметь большую сумму компенсации. Это связано с более высокими рисками получения различных травм.
Любой полис можно быстро и экономично оформить с помощью онлайн агента страхования Greentravel. Туристу достаточно зайти на сервис, выбрать страну поездки, сроки пребывания, цель визита и программа автоматически рассчитает стоимость полиса. После оплаты клиент получит электронную страховку любым удобным способом (на электронную почту, в один из мессенджеров).
Для обращения к доктору или в страховую не нужно предъявлять документ, главное знать номер полиса и иметь при себе заграничный паспорт. Если вы выезжаете за рубеж с ребенком, то при оформлении страховки нужно вписывать данные одного из родителя. Обращаться в страховую и вести переговоры с доктором может только тот родитель, который указан в качестве страхователя.
Страховка для активных туристов
Если вы отправляетесь в поездку, где планируете заниматься активными или экстремальными видами спорта, даже для развлечения, то стоит сразу это указать при оформлении страховки. В таком случае стоимость полиса возрастет, зато вы будете уверены, что получите неотложную помощь при необходимости. К активным видам отдыха страховые компании относят:
- прогулки на велосипедах;
- катание на каяках, ватрушках, каноэ;
- активные игры, такие как футбол, волейбол и другие.
Катание на лошадях, лыжный спорт, сноуборд, дайвинг и серфинг считаются экстремальными видами отдыха. Получить помощь в случае травмирования туристы смогут только при наличии полиса, покрывающего расходы именно на этот вид туризма. Спортсмены, которые выезжают в другую страну на сборы, тренировки или соревнования обязаны оформлять спортивную страховку. Без нее в случае любого повреждения или травмы им придется в полном размере оплачивать услуги доктора и больницы.
Таким образом, оформление туристической или спортивной страховки – это не просто формальность для получения визы и пересечения границы, а надежная гарантия того, что путешественнику окажут медицинскую помощь без предъявления огромных счетов на оплату услуг.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
11:57 Сегодня В Сахалинской области установили еще пять комплексов для фиксации нарушений
10:12 Сегодня В Южно-Сахалинске изменилось расписание движения автобусов маршрута №22
11:24 Сегодня В Южно-Сахалинске поздравили пенсионеров и ветеранов органов государственной безопасности
11:10 Сегодня Двух пешеходов сбили за сутки на Сахалине
16:45 14 Декабря В Сахалинской области определились с размером минимальной зарплаты на 2022 год
11:34 16 Декабря Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
13:21 17 Декабря Почти четыре миллиона рублей взял в кредит сахалинец, чтобы отдать мошенникам
17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
15:11 25 Ноября Сахалинка, снимая деньги из банкомата, отвлеклась и лишилась налички
Выбор редакции
- 11:38 Сегодня Сахалинская область примет эстафету матчей в честь юбилея российского хоккея
- 10:52 Вчера Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира
- 17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
- 15:12 16 Декабря В сахалинском зоопарке появились дикобразы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?