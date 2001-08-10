Тихоокеанское
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Какие каши подходят для первого прикорма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».


Детские каши Heinz

С каждым днем новорожденный становится все взрослее, поэтому постепенно он должен знакомиться с новыми вкусами и в результате перейти за общий стол. Введение прикорма в рацион ребенка — это сложный вопрос, беспокоящий многих родителей. Ведь нужно правильно подобрать питание, которое не даст аллергической реакции и понравится малышу. Но главное в этом деле — не торопиться.  

Когда можно начинать прикорм 

Прикорм — пищевые продукты, которые даются ребенку помимо грудного молока или молочной смеси. Она помогает формироваться жевательному аппарату и вкусовым привычкам. Обычно первый прикорм — это специальные детские каши, которые изготавливаются из различных круп. 

Вначале лучше давать однокомпонентные, безмолочные каши. Они быстрее усваиваются и проще воспринимаются организмом. Для этого прекрасно подходит продукция компании Heinz. Для ее изготовления используются только натуральные компоненты, которые соответствуют всем мировым стандартам. 

Специалисты рекомендуют начинать прикорм с 4-6 месяцев, когда желудочно-кишечный тракт становится более зрелым. Детский организм постепенно адаптируется к новым продуктам, что снижает риск появления аллергии. Но перед тем как изменить рацион малыша, лучше проконсультироваться с педиатром.

Детские каше Heinz

Как правильно вводить прикорм 

Нужно понимать, что в первый раз ребенок не осилит тарелку каши. Даже самой качественной и подходящей по возрасту. Поэтому при введении прикорма нужно руководствоваться основными правилами:  

  • ребенок должен быть абсолютно здоровым, а последние прививки делались больше 5 дней назад;
  • вначале малышу дается прикорм, а затем он докармливается грудным молоко или смесью;
  • начинать нужно с небольших объемов (1 чайной ложки), постепенно увеличивая порцию. А параллельно этому уменьшается количество молока или смеси;
  • начинать прикорм лучше с однокомпонентных и гипоаллергенных детских каш Heinz;
  • новые продукты лучше давать в первой половине дня небольшой порцией, чтобы можно было проследить за реакцией ребенка;
  • нужно увеличить количество потребляемой жидкости — около 200 мл в день. 

Своевременно введенный прикорм позволяет ребенку быстро адаптироваться к новым продуктам. Но пробовать их ребенок должен постепенно, чтобы желудочно-кишечный тракт спокойно усваивал поступающую пищу и не было аллергических реакций. Начинать прикорм лучше с детских каш Heinz, которые изготавливаются из натуральных продуктов и имеют широкий ассортимент.

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