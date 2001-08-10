Секреты популярности синтезатора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В последнее время очень популярным музыкальным инструментом становится синтезатор. Называют его так потому, что он синтезирует, то есть создает разнообразные звуки. А ещё, он наделён множеством дополнительных опций, позволяющих имитировать самое разное звучание: пение птиц, крик человека, металлический скрежет, шелест трав и многое другое. В музыкальном магазине Dominanta Music широкий выбор синтезаторов с разнообразными функциями, получите компетентную консультацию специалистов. Эти устройства покорили сердца пользователей своей компактностью, относительно небольшой массой. Легко переносить их в руках, перевозить в салоне автомобиля в специальных защитных чехлах.

Почему синтезатор становится таким популярным

Он миниатюрный, компактный, позволяет создавать действительно сложные аранжировки. Особенно это свойственно последним моделям, наделенным множеством функций. Особенности:

Иногда люди его путают с цифровым пианино, но подобное сравнение не совсем уместно. Можно сказать, что синтезатор имеет больше функций, его возможности шире. Хотя в обоих музыкальных инструментах есть клавиши, деление на октавы и общая основа игры.

Есть модели для взрослых, детей, для профессионалов и любителей. Соответственно, меняется и клавиатура.

А еще, она бывает динамическая, пассивная. Если выбирать динамическую клавиатуру, то она довольна чувствительна к воздействию, но включает в себя больше оттенков. А клавиатура пассивная обеспечивает равномерное звучание звука без меняющихся оттенков. Во многом это можно понять, если услышать на практике разницу такого звучания.

Синтезатор - превосходный подарок

Благодаря столь впечатляющим возможностям многие люди рассматривают этот музыкальный инструмент как превосходный подарок себе или близким, в том числе интересен он детской, подростковой аудитории. Если говорить о моделях для начинающих, то чаще всего специалисты предлагают с 61 клавишей, которые равномерно распределены в 5 октавах. При этом клавиатура обеспечивает как пассивное, так и динамическое звучание, и здесь надо ориентироваться только на музыкальное предпочтение конкретного человека.

Популярные бренды доказали свою надежность и полюбились широкий аудитории не случайно. Например, по этой ссылке можно приобрести https://dominantamusic.ru/catalog/sintezatory-yamaha/ синтезаторы Yamaha, известные на весь мир. Это качество проверенное временем, актуальный набор востребованных функций.

Если интересуют модели для продолжающих обучение, то есть так называемые «полупрофессиональные» синтезаторы. Количество клавиш в них составляет от 61 до 76, есть и другие встроенные функции, более впечатляющий функционал. В профессиональных инструментах количество клавиш доходит уже до 88. Соответственно, это подразумевает большую сложность в игре, наличие определённых навыков.