21:45, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Особенности ведения электронной трудовой книжки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила по оформлению и ведению трудовых книжек. С этой даты для тех, кто впервые трудоустраивается в любую организацию, можно заводить только электронную трудовую книжку.
По факту работодатель обязан вносить все сведения не просто в документ, а сразу передавать все данные в базу Пенсионного фонда. С одной стороны, это упрощает взаимодействие с государственными учреждениями, с другой – создает дополнительные сложности. Детальная информация представлена на портале "Бизнес секреты" по ссылке https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/ehtk/.
Плюсы и минусы ведения электронной трудовой
Самым главным преимуществом является хранение всех данных в специальных архивах, что позволит восстановить историю трудовой деятельности в случае утраты документов. Изначально предполагалось, что нововведения в Трудовой кодекс позволят упростить взаимодействие между работодателем и госструктурами. Однако пока эта цель нуждается в доработке, поскольку ведение электронных трудовых обернулось рядом недостатков, таких как:
- необходимость вести бумажные трудовые книжки для ранее трудоустроенных;
- ведение и сдача дополнительной отчётности в ПФР и налоговые службы. Несмотря на то, что все данные о новых сотрудниках аккумулируются в Пенсионном Фонде, он требует предоставления специальных отчетов.
Какие отчеты нужно сдавать в ПФР
Бухгалтерия или отдел кадров должны сообщать в ПФР все сведения, которые касаются любых изменений в работе сотрудника. В случае его трудоустройства, увольнения, сокращения, изменения должности, получения дополнительного образования или повышения квалификации.
Важно отметить, что отчеты нужно сдавать не в конкретные периоды, а сразу после того, как произошли изменения. Если компания маленькая и все бумажные дела ведет только один бухгалтер, то ему придется тяжело. Ведь помимо отчетов в ПФР нужно еще следить за сроками уплаты страховых взносов и оплаты патентов, если бизнес ведется по упрощенной системе налогообложения.
Однако для индивидуальных предпринимателей на патенте есть отличная новость. С 2021 года стоимость патента можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов. Для получения вычета необходимо направить уведомление в налоговую службу об оплате страховых взносов и заявление о перерасчете налога. Сегодня это можно сделать в электронной форме. И надо отметить, что УФНС отлично работает дистанционно и все заявления в личном кабинете обрабатываются быстро. Возможно, вскоре таких же результатов удастся добиться и в оцифровке трудовых книжек.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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