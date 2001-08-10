Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением холодной зимы с ее верными спутниками морозами и снегопадами, становится очевидной проблема уборки снега. Заносы заметно усложняют передвижение пешеходов по городским улицам. От чрезмерных осадков в зимнюю пору страдают также транспортные средства, движение которых в черте мегаполисов также замедляется. От этой проблемы не застрахованы ни российские города, ни зарубежные страны, где также ежегодно сталкиваются с крупными насыпями снега и необходимостью их своевременной уборки. Компания Экоград занимается вывозом снега в Москве и МО.

Кто в ответе за уборку снега

Для эффективной уборки снега в России все имеет значение, включая спецтехнику и реагенты. Однако технологии уборки снега в разных странах отличаются. В любом цивилизованном государстве ответственность за эту работу несут муниципальные предприятия, а также местные органы управления. Главная обязанность чиновников и муниципалитета сводится к уборке основных и второстепенных улиц.

Примечательно, что уборкой улиц в зарубежных странах могут заниматься как государственные предприятия, так и частные компании. Стоит отметить, что к уборочным мероприятиям в странах зарубежья привлекаются владельцы частных домовладений, которые находятся в снежном плену. Очищать тротуары от снега и заледенения – все это ответственность владельцев частных домов. Любопытно, что невыполнение правил повлечет за собой существенные штрафы.

Что используется для уборки снега и льда

В каждом крупном городе имеется специальный штат специалистов по уборке снега и льда. Основную роль играет спецтехника, оснащенная устройствами для трамбовки, срезания и измельчения. Большое значение имеют и реагенты:

смеси из песка и древесной стружки;

смеси из песка и соли;

химические реагенты;

подогретый мелкий гравий.

С каждым годом иностранные муниципалитеты чаще отказываются от использования агрессивной химии и соли, которые наносят вред окружающей среде. Однако это не единственная причина, по которой в крупных городах отказываются от использования данных составов. Соль и химия вредят автомобильным покрышкам и обуви прохожих. К примеру, в Дании в этих целях применяется теплый гравий.

В разных странах мира применяют разные средства борьбы с обледенением пешеходных дорожек и проезжих частей. Химические средства и соль в этом случае играют не последнюю роль. Но главным средством по-прежнему остается спецтехника.