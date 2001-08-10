Тёплые полы: виды и особенности выбора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тёплые полы, когда-то применявшиеся лишь в ванных комнатах или кухнях, постепенно «отвоевали» для себя место во всей квартире. Такой вариант утепления помещения популярен и в частных, и в многоквартирных домах, поскольку сочетает незаметность, функциональность и практичность. Какие варианты теплых полов сегодня популярны – и как выбрать подходящий? Для того чтобы не ошибиться, стоит ознакомиться с особенностями конструкции полов.
Типы тёплых полов: вода против электричества
Тёплые полы можно разделить на две большие группы: водяные и электрические. Первый вариант чаще используется в частных домах, второй – в многоквартирных. У каждого типа теплого пола характеристики свои:
- водяной пол более сложен в установке. Дело в том, что основа такого варианта – котёл, а подключение к отопительной системе запрещено. Соответственно, возникает необходимость закупки дополнительного оборудования. Однако данный вариант более выгоден финансово: затраты на обогрев будут меньше, чем при электрическом;
- электрический пол считается «классикой» и весьма прост в укладке. Кроме того, существует несколько его вариаций, что расширяет возможности применения (например, в квартирах с низкими потолками). Однако расходы как на энергию, так и на нагревательные элементы будут достаточно солидными.
Выбор тёплого пола: лучше пообщаться с экспертами
Качественно уложенный тёплый пол гарантирует комфорт – но как именно выбрать нужный вариант? Эксперты рекомендуют не пытаться устанавливать тёплый пол самостоятельно (и тем более – подключать его к электросети), а обратиться к профессионалам, которые оценят множество факторов и предложат оптимальный вариант.
Например, в компании Devi можно найти полы как под плитку или линолеум, так и в стяжку: ознакомиться с каталогом можно по ссылке https://devi.danfoss.com/russia/. В качестве важных можно отметить следующие моменты:
- водяной пол оптимальнее для больших помещений (более 10 кв. м.);
- для использования в неотапливаемых помещениях рациональнее выбрать электрический кабельный вариант;
- водяной пол считается более экономичным;
- электрический пол проще ремонтировать в случае неполадок.
Таким образом, важно учесть множество факторов: финансовые возможности, площадь помещений и их специфику, доступность тех или иных вариантов в конкретном регионе. Так что начать поиски лучше со звонка специалистам по установке таких полов – такой шаг избавит от множества ошибок и повышенных расходов.
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