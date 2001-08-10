Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В жизни большинства людей случаются ситуации, когда срочно требуется крупная денежная сумма, а ее нет под рукой. Решение проблемы может быть разным — обращение к родственникам и друзьям, в ломбард, банк. Каждый из них имеет свои минусы — не хочется делать свои проблемы известными всем, терять драгоценные вещи, платить большие проценты, собирать пакет документов, поручительств.

Поэтому оптимальным вариантом считаются онлайн-займы. С их помощью можно сделать дорогостоящую покупку, оперативно оплатить уже существующий долг или лечение родного человека. Портал Kazbank предлагает самые ответственные и проверенные компании, предоставляющие быстрые займы. Здесь постоянно появляются новые данные — информация оперативно обновляется.

Плюсы онлайн-займов

Получение микрокредитов в онлайн-режиме популярно среди обывателей и бизнесменов Казахстана. Это объясняется просто — такие условия самые приемлемые и выгодные. Портал помогает выбрать самого оптимального заемщика, который предложит наиболее выгодные условия. Онлайн-займы имеют ряд преимуществ. Это:

оперативность оформления;

необходимость минимума документов;

отсутствие необходимости в поручительстве;

простые и понятные условия;

моментальное зачисление денег на кредитную карту;

возможность получить деньги в любое время суток;

конфиденциальность,защищенность личных данных;

улучшение кредитной истории;

оформление договора при подтвержденном доходе;

возможность получения из любой точки Казахстана;

постоянная техподдержка компании;

отсутствие комиссий за выплату и погашение.

Особенности получения микро-кредитования

Некоторые компании предлагают выбрать условия займа и заполнить заявку. Клиенты выбирают сумму и срок кредитования. Также потребуется прохождение аутентификации в онлайн-режиме. Для этого нужно будет сделать и предоставить фотографию. Ее делают на светлом фоне. Выражение лица должно быть нейтральным, губы сомкнутыми. В течение 5 минут компания присылает клиенту подтверждение в виде sms-сообщения. С помощью СМС-кода подписывается договор — код высылается на указанный в заявке номер телефона. После этого деньги моментально зачисляются на карту. Также можно задействовать IBAN счет.

Портал Kazbank удобный и понятный в использовании. Здесь собраны проверенные кредитные компании Казахстана и каждый клиент может сравнить условия и выбрать самые приемлемые для себя. Такой подход позволяет сократить время на самостоятельные поиски финансовых компаний-заемщиков.