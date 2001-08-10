Первый день в новом коллективе. Как себя вести и что не стоит делать?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смена места работы всегда сопряжена с некоторым стрессом, даже если мы этого и не чувствуем. Новая обстановка, новые условия в первое время не самым лучшим образом сказываются на нашем состоянии, однако большая часть переживаний связана, конечно же, с новым коллективом. Действительно, вам в сжатые сроки придется наладить рабочие отношения с абсолютно незнакомыми людьми. Психологи утверждают, что в формировании таких отношений очень важную роль играет ваш первый день в новом коллективе. Для большего эффекта от статьи представим, что вы откликнулись на объявление о вакансии младшим Java разработчиком на Хабр Карьера. Как себя вести и чего лучше не делать на новом рабочем месте расскажем далее.

Первое впечатление

Именно в течение первого дня новые коллеги и начальство сложат о вас впечатление, изменить которое потом будет практически невозможно. Поэтому первое, что вы должны сделать - это прийти на работу вовремя, ведь, согласитесь, опоздание в первый же день сослужит вам не самую хорошую службу. Немалый процент мнения о вас будет зависеть от вашего внешнего вида. Что касается формы одежды, то об этом вам должны были сообщить еще на собеседовании. Если в компании существует дресс-код, то очевидно, что нарушать его не стоит. Если же такового нет, то первое время все равно лучше одеваться в деловом стиле. Со временем, когда станет понятно, как одевается новый коллектив, можно будет позволить себе более свободную форму одежды. Если говорить о макияже и прическе, то пусть это будет удобная укладка без излишеств и минимальный мэйкап.

Дружелюбие

Будьте дружелюбны со своими коллегами. Это правило касается как первого рудового дня, так и всех последующих. Улыбайтесь сослуживцам, но только при условии, что улыбка будет искренней, ведь большинство людей прекрасно чувствует фальшь. Чтобы настроиться на нужный лад, психологи советуют не воспринимать смену места работы как стресс, а как новые приключения, благодаря которым вы сможете не только построить карьеру, но и познакомиться с новыми людьми, а также узнать что-то новое, приобрести опыт, в том числе и работы в новом коллективе.

Обсуждение вашей особы

Заранее стоит приготовиться к тому, что вас, вполне возможно, будут обсуждать, но это вовсе не значит, что так будет постоянно. Просто вы новая личность в коллективе. Кроме того, если о вас говорят, значит вы чем-то заинтересовали своих новых сотрудников. Не тушуйтесь, через пару дней это наверняка прекратится. Интересно, что старожилы также испытывают некоторый стресс от появления «новеньких» в коллективе. Дело в том, что они пока не знают, какой ты работник и можно ли тебе доверять.

Обеденный перерыв

Обеденный перерыв - прекрасное время, чтобы наладить отношения хотя бы с кем то-то из новых коллег. Если тебя приглашают перекусить - соглашайтесь, ведь это не только отличный шанс узнать о хорошем бистро, но и прекрасная возможность завести новое знакомство. Во время обеда старайтесь больше слушать, чем говорить.

Вообще, как справедливо утверждают специалисты, если вы не вполне уверены, как вести себя в новом коллективе, старайтесь меньше говорить и больше слушать. Так вы не только узнаете много полезной информации, но и прослывете вдумчивым рассудительным человеком. В первые дни на новом месте, да и вообще, не следует рассказывать коллегам историю своей жизни в подробностях, равно как расспрашивать их о личном. Чем точно стоит поинтересоваться, так это различными внутрикорпоративными правилами.

Главное для вас в эти дни - хорошо выполнять свою работу. Не важно в принципе, кем вы работаете младшим Android разработчиком https://career.habr.com/vacancies/junior_android_developer или учителем в школе. Важно отодвинуть свои переживания и неудобства на второй план и сделать то, что от вас требуется по контракту. Однако от показушного рвения к работе лучше отказаться. Если вы с непривычки не можете вникнуть в какие-то рабочие моменты, попросите у коллег помощи, но старайтесь слишком не надоедать. Стоит отметить, что такие просьбы в большинстве случаев будут для вас только плюсом, ведь благодаря им вашим коллегам представится отличная возможность показать себя с хорошей стороны и более сведущими в определенных вопросах. Кстати, в первое время называйте своих новых сослуживцев исключительно на вы, если в коллективе принято иначе, вы быстро это поймете и сможете адаптироваться. Если кто-то дает вам советы, благодарите и прислушивайтесь. Некоторые из них оказываются на самом деле полезными.