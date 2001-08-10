На что обращать внимание при покупке межкомнатной двери
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как показывает практика нашего города, многие покупают межкомнатные двери в Николаеве, ориентируясь только на внешний вид. При этом упускают из вида качество используемого материала. Чтобы при выборе у вас сложилось целостное представление, мы подготовили небольшой пост.
Сегодня приобрести межкомнатные двери в Николаеве или Одессе не проблема. Но не все компании заслужили доверие на рынке, работая с известными производителями и предлагая надежный товар по разумной цене. Например, купить качественные двери межкомнатные в Николаеве можно в салоне “Оконный Двор” на Херсонском шоссе, 96/2.
Основные критерии выбора
Покупая дверь, поинтересуйтесь качеством материалов, из которых она произведена. Они не должны нести вред здоровью и окружающей среде. Самые безопасные в этом плане - двери межкомнатные из натуральных материалов (дерево и шпон). Однако современные ПВХ-конструкции тоже заслуживают внимания. Двери из качественного пластика не только безопасны для здоровья, но и стоят дешевле.
Проверяем наличие дефектов на полотне. Цвет межкомнатной двери должен отливать природным окрасом, без разводов и пятен сомнительного происхождения.
При надавливании пальца, на покрытии не должно оставаться следов.
Размеры дверного полотна должны иметь четкую геометрию. Неровности и зазоры не только скажутся на внешнем виде, но и могут создать проблемы при установке (провисание, щели).
Видовое разнообразие
Покупая то или иное изделие, поинтересуйтесь производителем и наличием сертификатов. Например, хорошей репутацией в Николаеве пользуются межкомнатные двери фабрики “Родос” - www.okonniy-dvor.com/mezhkomnatnyye_dveri_nikolaev/rodos/.
По конструктивным особенностям, двери могут быть одностворчатые (ширина полотна от 70 до 100 см), двустворчатые (обе части функционируют в равной мере) и полуторные (одна часть остается неподвижной, но ее можно задействовать при необходимости).
По типу строения полотна, двери межкомнатные бывают: щитовые (как правило, имеют цельную структуру), филенчатые (рама и перекладины), со стеклянными вставками, глухие и пр.
По типу материала различают конструкции из дерева, МДФ, ДСП, стекла. Глянцевая ПВХ ламинация отлично защищает полотно от влаги, а матовые стеклянные вставки подчеркивают изящество межкомнатной двери.
Желаем приятных покупок!
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