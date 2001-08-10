Кредит для пенсионеров: доступная программа, преимущества, условия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если 5-10 лет назад пенсионерам кредиты были недоступны. Финансовые учреждения отказывали данной категории клиентов из-за возраста и невысоких доходов. Сегодня многие банки в России предлагают специальные программы. Одним из первых кредитовать пенсионеров начал ПАО «СберБанк». Подробнее об условиях и требованиях можно узнать на портале «Активный возраст». Сайт специально разработан для пенсионеров, позволяет рассчитывать кредиты, знакомиться с параметрами, подавать заявки удаленно.

Льготная программа от ПАО «СберБанк»

Данное финансовое учреждение не предусматривает специальной ссуды для пенсионеров. Однако есть несколько льготных программ, в рамках которых можно получить льготный кредит. Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо соответствовать определенным критериям. К ним относятся:

получение пенсии или заработной платы на карту ПАО «СберБанк»;

статус пенсионера. Если заявителю осталось 6 месяцев до пенсии, он может рассчитывать только на общие условия;

возраст не выше 75 лет на момент окончания действия срока кредитного договора. Если ссуда выдается без имущественного залога или поручительства, заемщик должен быть не старше 65 лет на момент внесения последнего платежа;

положительная кредитная история. ПАО «СберБанк» тщательно проверяет потенциальных заемщиков;

постоянный доход. Размер ежемесячного платежа по договору не может превышать 35% от данного показателя. Доход напрямую влияет на доступный лимит.

Условия

Подробнее о параметрах специальных программ ПАО «СберБанк» можно узнать на портале «Активный возраст» sberbankaktivno.ru. Потребительский кредит – наиболее востребованный продукт. В случае с пенсионерами, условия варьируются в зависимости от наличия/отсутствия обеспечения. Основные параметры кредитов:

без обеспечения ПАО «СберБанк» готов предоставить ссуду от 15000 до 1,5 млн рублей. Переплата по договору составит 15,9-21,9% в год. Срок кредитования – до 2 лет. Точные параметры зависят от конкретного случая и лояльности клиента;

под поручительство третьих лиц можно получить до 3 млн рублей на срок не более 5 лет. Переплата 14,9-20,9% (для держателей карт банка), 16,9-22,9% – для прочих граждан;

под залог недвижимости можно получить от 500000 до 10 млн рублей. При этом сумма не может превышать 85% рыночной цены объекта. Переплата по договору – от 15,5% в год.

Если вы хотите получить кредит для пенсионера на выгодных условиях, можно обратиться в ПАО «СберБанк». Подробнее о параметрах специальных программ и условиях можно узнать на портале «Активный возраст». Сервис специально создан для пенсионеров, позволяет получать различные функции (предварительные расчеты, сравнение условий и прочее). Получить подробную информацию можно в рабочее время по телефону или онлайн.