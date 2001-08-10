Привет из Китая: что интересного выпустила Huawei в 2021 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания Huawei, хоть и является китайской, уже успела покорить сердца любителей разнообразной техники по всему миру. Будучи одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, Huawei располагает возможностью производить что угодно: от смартфонов до ноутбуков. Чем команда инженеров Huawei порадовала покупателей в 2021 году?
Huawei MateBook D 14 2021
Новая вариация популярного ноутбука стала ещё более производительной и «живучей» в плане автономности. Компания гарантирует 11 часов работы без подзарядки: аккумулятор из литиевых полимеров на 55 Вт*ч действительно впечатляет.
При этом специалистам компании удалось сохранить малый вес: MateBook D 14 2021 – это всего 1,49 кг. В сочетании с толщиной в 15,9 мм команда Huawei получила возможность позиционировать ноутбук как идеальный для поездок. Ну и конечно же, на месте производительный процессор: это Intel Core i7 уже 11-го поколения. Для заинтересовавшихся huawei matebook d 14 обзор, снабжённый детальными фото, подготовлен на сайте компании Huawei.
Huawei Watch GT 3
Категория «умных часов» производства Huawei может быть не слишком известна рядовому потребителю. Однако в модели Watch GT 3 есть на что посмотреть:
- корпус из лёгких, но прочных материалов весит примерно 38,5 грамм;
- для работы с GPS предусмотрены инновационная антенна и поддержка сразу пяти основных систем навигации по спутнику;
- батарея часов выдерживает 7 дней автономной работы без подзарядки в активном режиме и 14 дней – в обычном;
- встроенный барометр предупредит пользователя о том, что надвигается непогода.
Естественно, на высоте и совместимость с прочими устройствами компании, а в магазин Huawei уже загрузили множество полезных приложений.
Huawei nova 9
Линейка nova чуть не стала жертвой околополитических дрязг: из-за американских санкций китайцы лишились доступа к закупкам чипов у производителей из США, а общий тренд на проблемы с комплектующими «затормозил» производство собственных процессоров Huawei, Kirin. Однако смартфон nova 9 всё-таки вышел – и сразу показал, что в компании найдут варианты производства новинок в любой ситуации.
В плане процессора вопрос решили достаточно удачно: Qualcomm Snapdragon™ 778G 4G на восемь ядер обеспечивает отличную производительность. В целом платформа даёт решать все поставленные задачи, а единственной проблемой можно считать отключённый модуль 5G.
Одной из ключевых особенностей nova 9 стала камера на 50 мегапикселей, которую в компании снабдили приставкой «ультра». Технология даёт на 40% больше света, что позволяет делать более качественные снимки в любое время суток. В наличии и привычные опции вроде макросъёмки и естественного эффекта боке.
Команда Huawei сумела в 2021 году порадовать потребителей гаджетов. Несмотря на все сложности на мировом экономическом «фронте» и не лучшие отношения Китая с США, инженеры Huawei доказали: было бы желание, а возможности всегда найдутся.
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