Привет из Китая: что интересного выпустила Huawei в 2021 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания Huawei, хоть и является китайской, уже успела покорить сердца любителей разнообразной техники по всему миру. Будучи одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, Huawei располагает возможностью производить что угодно: от смартфонов до ноутбуков. Чем команда инженеров Huawei порадовала покупателей в 2021 году?

Huawei MateBook D 14 2021

Новая вариация популярного ноутбука стала ещё более производительной и «живучей» в плане автономности. Компания гарантирует 11 часов работы без подзарядки: аккумулятор из литиевых полимеров на 55 Вт*ч действительно впечатляет.

При этом специалистам компании удалось сохранить малый вес: MateBook D 14 2021 – это всего 1,49 кг. В сочетании с толщиной в 15,9 мм команда Huawei получила возможность позиционировать ноутбук как идеальный для поездок. Ну и конечно же, на месте производительный процессор: это Intel Core i7 уже 11-го поколения. Для заинтересовавшихся huawei matebook d 14 обзор, снабжённый детальными фото, подготовлен на сайте компании Huawei.

Huawei Watch GT 3

Категория «умных часов» производства Huawei может быть не слишком известна рядовому потребителю. Однако в модели Watch GT 3 есть на что посмотреть:

корпус из лёгких, но прочных материалов весит примерно 38,5 грамм;

для работы с GPS предусмотрены инновационная антенна и поддержка сразу пяти основных систем навигации по спутнику;

батарея часов выдерживает 7 дней автономной работы без подзарядки в активном режиме и 14 дней – в обычном;

встроенный барометр предупредит пользователя о том, что надвигается непогода.

Естественно, на высоте и совместимость с прочими устройствами компании, а в магазин Huawei уже загрузили множество полезных приложений.

Huawei nova 9

Линейка nova чуть не стала жертвой околополитических дрязг: из-за американских санкций китайцы лишились доступа к закупкам чипов у производителей из США, а общий тренд на проблемы с комплектующими «затормозил» производство собственных процессоров Huawei, Kirin. Однако смартфон nova 9 всё-таки вышел – и сразу показал, что в компании найдут варианты производства новинок в любой ситуации.

В плане процессора вопрос решили достаточно удачно: Qualcomm Snapdragon™ 778G 4G на восемь ядер обеспечивает отличную производительность. В целом платформа даёт решать все поставленные задачи, а единственной проблемой можно считать отключённый модуль 5G.

Одной из ключевых особенностей nova 9 стала камера на 50 мегапикселей, которую в компании снабдили приставкой «ультра». Технология даёт на 40% больше света, что позволяет делать более качественные снимки в любое время суток. В наличии и привычные опции вроде макросъёмки и естественного эффекта боке.

Команда Huawei сумела в 2021 году порадовать потребителей гаджетов. Несмотря на все сложности на мировом экономическом «фронте» и не лучшие отношения Китая с США, инженеры Huawei доказали: было бы желание, а возможности всегда найдутся.