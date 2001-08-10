Планшет MatePad T10 — лучший девайс для развлечений и развития детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Не так давно на отечественном рынке появился детский планшет MatePad T10. Его относят к бюджетной модели, имеющей оснащение отдельными приложениями для самых маленьких пользователей. В комплектации предусмотрены чехол из силикона со стилусом. Программное обеспечение полностью адаптировано под возрастную аудиторию — сказки, интересные игры, мультипликационные фильмы, развивающие программы, предложенные на русском языке. При этом стоимость детского планшета доступна людям со средним достатком.
Описание основных достоинств планшета
В программном обеспечении планшета предусмотрены такие программы, как:
- «Веселое путешествие BabyBus»;
- обучающая платформа «Azoomee»;
- видео «Darwin» на английском языке.
Также предусмотрен ролик «Sema’s Lab», где в качестве героев выбраны афроамериканские мальчик и девочка. При этом приложения выполнены в китайском стиле — переданы классические движения, эмоции.
В комплекте детского планшета кроме чехла и стилуса предусмотрены адаптер питания, кабель Type-C. Планшет классической прямоугольной формы с покатыми гранями. Цвет — исключительно темно-синий.
Чехол с противоударными свойствами имеет ручку-подставку, что удобно для ребенка при просмотре видео. Стилус спрятан в специальном пазе в чехле. На его конце мягкая “подушечка” для удобного касания экрана. Его покрытие олеофобное, что говорит о его качестве. На нем практически незаметны следы от пальчиков маленьких пользователей. В верхней торцовой части предусмотрена пара микрофонов, клавиша для регулирования громкости. Также имеется кнопка питания. Цветопередача хорошая.
В чем польза покупки планшета
Планшет позволяет ребёнку проявлять и совершенствовать свои творческие наклонности в рисовании. Девайс оборудован диктофоном, что также развивает навыки обращения с техникой — ребенок может записывать важные сообщения. Наличие камеры позволяет производить съемку, правильно выстраивать кадр.
Устройство абсолютно безопасно для пользования детьми:
- предусмотрен фильтр синего света;
- имеется уведомление о неправильной позе;
- блокировка доступа во время зарядки.
Родители могут контролировать своего ребенка с помощью тайм-менеджмента, управлять контентом и приложениями девайса.
Купить планшет для детей MatePad T10 предлагает компания HUAWEI по лояльной цене. Покупка оформляется через договор на сайте. Здесь же имеется вся информация об оплате и доставке товара.
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